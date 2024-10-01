Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Gempa Besar M5,2 Guncang Gorontalo Usai Heboh Video Syur Guru dan Murid

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |14:27 WIB
Breaking News! Gempa Besar M5,2 Guncang Gorontalo Usai Heboh Video Syur Guru dan Murid
Gempa Guncang Gorontalo
JAKARTA - Gempa besar dengan kekuatan M5,2 mengguncang Boalemo, Gorontalo, pada pukul 14.10 WIB, Selasa (1/10/2024). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 6 km barat daya Boalemo Gorontalo pada koordinat 0.48 Lintang Utara – 122.31 Bujur Timur.

“Info Gempa Mag:5.2, 01-Okt-24 14:10:39 WIB, Lok:0.48 LU,122.31 BT (6 km BaratDaya Boalemo-Gorontalo), Kedalaman:94 Km ::BMKG,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak dari gempa yang terjadi siang ini.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

Sekadar diketahui, sebelum masyarakat dihebohkan dengan video mesum guru MAN 1 Gorontalo dengan muridnya yang viral di media sosial.

Keduanya terlihat melakukan perbuatan persetubuhan di dalam sebuah ruangan. Dalam video syur tersebut, siswi itu masih menggunakan seragam sekolah dan melakukan adegan-adegan tidak pantas.

Sementara oknum guru tersebut memakai jaket topi dan celana panjang berwarna hitam. Hubungan keduanya ternyata sudah terjalin sejak 2022. Namun, untuk persetubuhannya sendiri baru terjadi pada awal 2024.

 

