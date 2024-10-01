Breaking News! Gempa Besar M5,2 Guncang Gorontalo Usai Heboh Video Syur Guru dan Murid

JAKARTA - Gempa besar dengan kekuatan M5,2 mengguncang Boalemo, Gorontalo, pada pukul 14.10 WIB, Selasa (1/10/2024). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 6 km barat daya Boalemo Gorontalo pada koordinat 0.48 Lintang Utara – 122.31 Bujur Timur.

“Info Gempa Mag:5.2, 01-Okt-24 14:10:39 WIB, Lok:0.48 LU,122.31 BT (6 km BaratDaya Boalemo-Gorontalo), Kedalaman:94 Km ::BMKG,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak dari gempa yang terjadi siang ini.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

