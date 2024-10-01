Istrinya Jadi Anggota DPR: Kalau Saya Gubernur, Waktu Kita Masih Terjaga

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil, meyakini, Atalia Praratya masih memiliki waktu bersama keluarga meskipun telah menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029.

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini pun mengatakan, Atalia tahu akan prioritasnya sebagai istri dan anggota DPR RI.

"Kalau nanti takdirnya di Jakarta, istri tetap ada nilai-nilai suami dan keluarga yang harus diprioritaskan. Maka dipilih istri saya di Jakarta di DPR dan kalau saya gubernur waktu masih terjaga," terang Kang Emil saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

Lebih lanjut, Kang Emil pun menekankan, dirinya dan sang istri tak mengejar semua kesempatan yang ada untuk menduduki jabatan publik. Apalagi, kata dia, Atalia memiliki elektabilitas yang tinggi untuk maju sebagai Cawalkot Bandung.

"Itu sebuah pilihan kami-kami tidak mengejar semua kesempatan diambil sebegitunya, meskipun surveinya sebagai yang tertinggi sebagai Cawalkot Bandung. Kan kami memutuskan tidak begitu," terang Kang Emil.

Sekedar informasi, istri Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil, Atalia Praratya resmi dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 pada Selasa (1/10/2024) pagi.

(Khafid Mardiyansyah)