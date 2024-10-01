Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Istrinya Jadi Anggota DPR: Kalau Saya Gubernur, Waktu Kita Masih Terjaga

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |14:36 WIB
Istrinya Jadi Anggota DPR: Kalau Saya Gubernur, Waktu Kita Masih Terjaga
Ridwan Kamil
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil, meyakini, Atalia Praratya masih memiliki waktu bersama keluarga meskipun telah menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029.

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini pun mengatakan, Atalia tahu akan prioritasnya sebagai istri dan anggota DPR RI. 

"Kalau nanti takdirnya di Jakarta, istri tetap ada nilai-nilai suami dan keluarga yang harus diprioritaskan. Maka dipilih istri saya di Jakarta di DPR dan kalau saya gubernur waktu masih terjaga," terang Kang Emil saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

Lebih lanjut, Kang Emil pun menekankan, dirinya dan sang istri tak mengejar semua kesempatan yang ada untuk menduduki jabatan publik. Apalagi, kata dia, Atalia memiliki elektabilitas yang tinggi untuk maju sebagai Cawalkot Bandung.

"Itu sebuah pilihan kami-kami tidak mengejar semua kesempatan diambil sebegitunya, meskipun surveinya sebagai yang tertinggi sebagai Cawalkot Bandung. Kan kami memutuskan tidak begitu," terang Kang Emil.

Sekedar informasi, istri Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil, Atalia Praratya resmi dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 pada Selasa (1/10/2024) pagi. 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173513//budi-cBNf_large.jpg
KPK Sita Uang Rp1,3 Miliar dari Ilham Habibie, Bagaimana dengan Mobil Klasik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173432//ilham-kcl3_large.jpg
KPK kembali Panggil Ilham Akbar Habibie terkait Kasus Pengadaan Iklan BJB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173268//bareskrim_polri-wER3_large.jpg
Bareskrim Gelar Perkara Kasus Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172588//ridwan_kamil-keaW_large.jpg
KPK Belum Panggil Ridwan Kamil Usai 200 Hari Penggeledahan, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171938//lisa_mariana-DOl0_large.jpg
Mediasi Deadlock, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Gagal Berdamai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/337/3171921//ridwan-KCJw_large.jpg
Muslim Jaya: Fitnah Lisa Mariana Pemicu Rumah Tangga Ridwan Kamil Retak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement