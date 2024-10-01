10 Gempa Besar di Indonesia Sebulan Terakhir, Terbaru Guncang Padang Sidempuan M5,3

JAKARTA – Gempa bumi jadi bencana alam yang kerap terjadi di bumi Indonesia. Salah satu yang terbaru adalah gempa besar berkekuatan M5,3 di Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Selasa 1 Oktober 2024 pukul 09.18.22 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,0. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 1,09° LU ; 98,82° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 59 Km arah barat daya dengan kedalaman 96 km.

Okezone merangkum 10 aktivitas gempa bermagnitudo 5,0 ke atas sepanjang sebulan terakhir, atau sejak awal September hingga 1 Oktober 2024. Berikut daftarnya:

1. Gempa M5,1 Melonguane Sulut

Gempa M5,1 melanda Melonguane di Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Senin (2/9/2024) pukul 02.59 WIB. BMKG melaporkan bahwa episenter gempa ini berada di koordinat 3,81 Lintang Utara - 126,68 Bujur Timur. Pusat gempa berada di laut sekitar 21 kilometer arah tenggara Melonguane, Kepulauan Talaud, pada kedalaman 21 kilometer.

"Dirasakan (Skala MMI): IV Melonguane, II - III Tahuna, II - III Ondong, II-III Tobelo, II - III Daruba," tulis BMKG.

2. Gempa M5,6 Bengkulu

Gempa dengan kekuatan M5,6 mengguncang Enggano, Bengkulu, Jumat 6 September 2024, pukul 08.06 WIB. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Sementara itu, gempa berada di kedalaman 10 KM dengan koordinat 5.49 Lintang Selatan – 102.61 Bujur Timur.

3. Gempa M5,2 Alor NTT

Gempa M5,2 mengguncang Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Selasa (10/9/2024). Gempa terjadi sekitar pukul 12:11 WIB (13:11 WITA). BMKG mengungkapkan, gempa berpusat di laut, terpantau di 54 kilometer Barat Daya Kabupaten Alor, pada kedalaman 97 hingga 100 kilometer. Koordinat gempa berada pada 8,72 derajat Lintang Selatan (LS) dan 124,31 derajat Bujur Timur (BT).