Komeng Masuk Komite II DPD, Bakal Jor-joran Perjuangkan Hari Komedi

JAKARTA - Pelawak Alfiansyah Bustami telah resmi menjadi anggota DPD RI periode 2024-2029. Pria yang akrab disapa Komeng ini pun akan memperjuangkan Hari Komedi Nasional selama menjabat anggota senator.

Keinginannya untuk memperjuangkan adanya penetapan Hari Komedi Nasional, didasari atas adanya perayaan Hari Musik dan Hari Film Nasional.

"Mau minta hari komedi. Hari musik ada, hari film ada, hari komedi belum ada," kata Komeng saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

Untuk merealisasikan itu, Komeng pun ingin bertugas di Komite III DPD yang membidangi seni budaya.

"Komite III seni budaya," imbuhnya.

Saat pelantikan hari ini, Komeng mengaku ditemani oleh keluarganya. Kedua anaknya ikut hadir di parlemen hari ini.

“Keluarga hadir, anak-anak saya dua,” ungkap Komeng.

