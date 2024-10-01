Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komeng Masuk Komite II DPD, Bakal Jor-joran Perjuangkan Hari Komedi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |15:38 WIB
Komeng Masuk Komite II DPD, Bakal Jor-joran Perjuangkan Hari Komedi
Komeng
A
A
A

JAKARTA - Pelawak Alfiansyah Bustami telah resmi menjadi anggota DPD RI periode 2024-2029. Pria yang akrab disapa Komeng ini pun akan memperjuangkan Hari Komedi Nasional selama menjabat anggota senator.

Keinginannya untuk memperjuangkan adanya penetapan Hari Komedi Nasional, didasari atas adanya perayaan Hari Musik dan Hari Film Nasional.

"Mau minta hari komedi. Hari musik ada, hari film ada, hari komedi belum ada," kata Komeng saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

Untuk merealisasikan itu, Komeng pun ingin bertugas di Komite III DPD yang membidangi seni budaya.

"Komite III seni budaya," imbuhnya. 

Saat pelantikan hari ini, Komeng mengaku ditemani oleh keluarganya. Kedua anaknya ikut hadir di parlemen hari ini.

“Keluarga hadir, anak-anak saya dua,” ungkap Komeng.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174347//dpd_ri-Ihzk_large.jpg
Lepas Kontingen Pornas Korpri, Sekjen DPD RI: Tunjukkan Semangat Juang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/33/3173360//adi_bing_slamet-n4Li_large.jpg
Tanggapan Keluarga Usai Tanggal Lahir Bing Slamet Jadi Hari Komedi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/338/3170632//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-l74W_large.jpg
Komeng Ngeluh Jabar Kerap Jadi Kambing Hitam Banjir di Jakarta, Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/13/3169219//menbud_fadli_zon_sk_hari_komedi_nasional-guAQ_large.jpg
Hadiri ​​​​​​​ANUKOM 2025, Menbud Serahkan SK Penetapan Hari Komedi Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement