Nama-Nama Capim dan Dewas KPK yang Diserahkan ke Jokowi, Ada Nama Johanis Tanak hingga Poengky Indarti

JAKARTA - Panitia seleksi (Pansel) telah menyerahkan nama-nama calon pimpinan (Capim) dan dewan pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini Selasa (1/10/2024). Masing-masing 10 nama dari capim dan Dewas KPK.

Capim KPK diantaranya:

1. Agus Joko Pramono

2. Ahmad Alamsyah Saragih

3. Djoko Poerwanto

4. Fitroh Rohcahyanto

5. Ibnu Basuki Widodo

6. Ida Budhiati

7. Johanis Tanak

8. Michael Rolandi Cesnanta Brata

9. Poengky Indarti

10. Setyo Budiyanto

Sedangkan calon Dewas KPK:

1. Benny Jozua Mamoto

2. Chisca Mirawati

3. Elly Fariani

4. Gusrizal

5. Hamdi Hassyarbaini

6. Heru Kreshna Reza

7. Iskandar Mz

8. Mirwazi

9. Sumpeno

10. Wisnu Baroto

"Kami baru saja sekitar pukul 12.30 WIB tadi diterima oleh Bapak Presiden untuk menyerahkan hasil akhir dari pada seleksi calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK," kata Ketua Pansel Yusuf Ateh dalam jumpa pers di Gedung Kemensetneg, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Ateh mengatakan bahwa 10 nama masing-masing calon pimpinan dan Dewas KPK akan disampaikan melalui website dalam waktu dekat.

"Bapak Presiden meminta kami untuk menyampaikan kepada teman-teman yang media dan sekaligus nanti akan menyampaikan 10 calon pimpinan dan 10 calon dewas KPK melalui website seperti biasa," kata Ateh.