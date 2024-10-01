Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nama-Nama Capim dan Dewas KPK yang Diserahkan ke Jokowi, Ada Nama Johanis Tanak hingga Poengky Indarti

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |15:53 WIB
Nama-Nama Capim dan Dewas KPK yang Diserahkan ke Jokowi, Ada Nama Johanis Tanak hingga Poengky Indarti
Presiden Jokowi
A
A
A

JAKARTA - Panitia seleksi (Pansel) telah menyerahkan nama-nama calon pimpinan (Capim) dan dewan pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini Selasa (1/10/2024). Masing-masing 10 nama dari capim dan Dewas KPK.

Capim KPK diantaranya:
1. Agus Joko Pramono
2. Ahmad Alamsyah Saragih
3. Djoko Poerwanto
4. Fitroh Rohcahyanto
5. Ibnu Basuki Widodo
6. Ida Budhiati
7. Johanis Tanak
8. Michael Rolandi Cesnanta Brata
9. Poengky Indarti
10. Setyo Budiyanto

Sedangkan calon Dewas KPK:
1. Benny Jozua Mamoto
2. Chisca Mirawati
3. Elly Fariani
4. Gusrizal
5. Hamdi Hassyarbaini
6. Heru Kreshna Reza
7. Iskandar Mz
8. Mirwazi
9. Sumpeno
10. Wisnu Baroto

Diberitakan sebelumnya, Pansel telah menyerahkan nama-nama calon pimpinan (Capim) dan dewan pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini Selasa (1/10/2024).

"Kami baru saja sekitar pukul 12.30 WIB tadi diterima oleh Bapak Presiden untuk menyerahkan hasil akhir dari pada seleksi calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK," kata Ketua Pansel Yusuf Ateh dalam jumpa pers di Gedung Kemensetneg, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Ateh mengatakan bahwa 10 nama masing-masing calon pimpinan dan Dewas KPK akan disampaikan melalui website dalam waktu dekat.

"Bapak Presiden meminta kami untuk menyampaikan kepada teman-teman yang media dan sekaligus nanti akan menyampaikan 10 calon pimpinan dan 10 calon dewas KPK melalui website seperti biasa," kata Ateh.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175359//kasus_korupsi_kuota_haji-nLtE_large.jpg
Kasus Kuota Haji, KPK Panggil Kakanwil Kemenag Jateng dan Dirut PT Al Haramain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175203//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-8CX5_large.jpg
Dua Terdakwa Kasus Taspen Divonis, KPK Telusuri Pihak Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175202//kasus_korupsi_kuota_haji-Jtmy_large.jpg
Periksa Eks Bendahara Amphuri, KPK Dalami Aliran Uang Fee Percepatan Keberangkatan Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175108//kasus_korupsi_kuota_haji-zxKi_large.jpg
Eks Bendahara Amphuri Dicecar KPK Soal Pertemuan dengan Gus Yaqut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175083//deolipa_yumara_kuasa_hukum_linda_susanti-rEwI_large.jpg
Saksi TPPU Hasbi Hasan Minta KPK Kembalikan Emas dan Uang Asing yang Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175065//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-lUy6_large.jpg
KPK Panggil 16 Saksi Kasus Proyek Jalan di Sumut, Ada Wali Kota hingga Eks Bupati
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement