Pesan Menyejukan Ulama Kharismatik Abuya Muhtadi ke Tim Presidium MLB

PANDEGLANG - Tim Presidium Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (PO MLB NU) menyambangi ke kediaman sesepuh sekaligus Mustasyar PBNU Abuya Muhtadi Dimyati.

Diketahui, Abuya Muhtadi merupakan ulama kharismatik asal Banten. Dia merupakan putra Abuya Muhammad Dimyathi al-Bantani, pendiri Pondok Pesantren Roudotul Ulum Cidahu, Pandeglang.

"Sowan ke kediaman Abuya Muhtadi Dimyati menjadi titik penguat sekaligus penegasan arah gerakan PO MLB NU," kata Pengasuh Pondok Pesantren Sarang, Rembang, Jawa Tengah, KH Achmad Rosikh Roghibi, Selasa ( 1/10/2024).

Dalam pertemuan itu, kata dia, Abuya Muhtadi memberikan pesan sederhana namun mengandung makna luar biasa serta sangat mendalam.

"Usahakan supaya tetap menjadi Nahdlatul Ulama, jangan NU. Kalau NU itu numpang Urip (hidup, red)," ucapnya menirukan pernyataan Abuya Muhtadi.

Abuya Muhtadi Dimyati, ungkap KH Achmad, juga mendefinisikan cara kerja Jam'iyyah Nahdlatul Ulama sebagaimana terkandung dalam mukadimah Qonun Asasi Nahdlatil Ulama karya Hadratussyeikh KH. Muhammad Hasyim Bin Asy‟ari, Khittah Nahdlatul Ulama (Muktamar 1984), dan AD-ART NU.

"Sekali lagi bahwa dawuh beliau sederhana, tapi mengandung makna luar biasa dan mendalam," tuturnya.

Selain itu, kata dia, Abuya Muhtadi Dimyati juga memperjelas dengan analogi ada perbedaan antara ayam kampung dan ayam negeri. Menurutnya, bila harus dimasak, keduanya berasa nikmat, namun ayam kampung tetap memiliki kandungan vitamin lebih menyehatkan.