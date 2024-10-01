Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Tegaskan Posisi Indonesia sebagai Penggerak Perdamaian Global

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |17:36 WIB
Presiden Jokowi Tegaskan Posisi Indonesia sebagai Penggerak Perdamaian Global
Presiden Jokowi (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memperlihatkan peran aktif Indonesia dalam urusan internasional, khususnya dalam upaya mewujudkan perdamaian di Palestina. Selain itu Indonesia berupaya meredakan ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.

Dalam berbagai kesempatan, Jokowi selalu menekankan komitmen Indonesia terhadap solusi diplomatik, sekaligus menyoroti posisi penting negara ini sebagai salah satu penggerak perdamaian dunia serta konsisten dalam memperjuangkan stabilitas global dan hak asasi manusia.

Dalam kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia baru-baru ini, Presiden Jokowi mengangkat pentingnya solusi dua negara (two-state solution) sebagai langkah konkret untuk menyelesaikan konflik Palestina. 

"Kami kemarin dengan Sri Paus berbicara banyak mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perdamaian dunia, disinggung mengenai pentingnya two state solution bagi jalan keluar konflik yang ada di Gaza, Palestina," ujar Jokowi, Jumat 6 September 2024 lalu.

Pendekatan ini semakin menegaskan dukungan kuat Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina, yang selama ini terus diperjuangkan di kancah internasional. 

Sebagai pengakuan atas dedikasi tersebut, Palestina menganugerahkan penghargaan tertinggi, Grand Collar Order of the State of Palestine, kepada Presiden Jokowi. Hal ini menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia tetap konsisten mendukung perjuangan Palestina di berbagai forum global, termasuk dalam mendorong pengakuan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Selain itu, Jokowi turut berperan dalam mendorong tercapainya perdamaian di tengah konflik Rusia-Ukraina. Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung solusi diplomatik. Dukungan Indonesia terhadap proposal perdamaian yang diinisiasi oleh China dan Brasil pada Mei lalu merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen ini.

Proposal tersebut mengedepankan diplomasi sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai solusi damai antara Rusia dan Ukraina, yang juga mendapatkan dukungan dari negara-negara lain, termasuk Afrika Selatan. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai bagian dari negara-negara Selatan global dinilai memainkan peran penting dalam meredam eskalasi konflik.

 

Telusuri berita news lainnya
