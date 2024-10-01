Jokowi Resmikan Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di NTT

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada hari ini Selasa, 1 Oktober 2024. Jokowi ke NTT dalam rangka kunjungan kerja.

Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Kepala Negara dan rombongan mendarat di Bandara Internasional El Tari, Kota Kupang sekitar pukul 16.45 WITA.

Tampak menyambut kedatangan Presiden Jokowi dibawah tangga pesawat adalah Pj Gubernur NTT Andriko Noto Susanto, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Muhammad Zamroni, Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga, Danlantamal VII Kupang Laksamana Pertama TNI I Putu Darjatna, Danlanud El Tari Marsma TNI Djoko Hadipurwanto, serta Kajati NTT Zet Tadung Allo.

"Dalam kunjungan kali ini, Presiden Jokowi diagendakan untuk meresmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Presiden Jokowi akan bermalam di Kota Kupang untuk melanjutkan kegiatan kunjungan kerja keesokan harinya," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja kali ini adalah Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, serta Plh. Sekretaris Militer Presiden Brigjen TNI Heri Purwanto.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dan rombongan diketahui lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 13.00 WIB.