Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Resmikan Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di NTT

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |18:01 WIB
Jokowi Resmikan Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di NTT
Jokowi Resmikan Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di NTT/Biro Setpres
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada hari ini Selasa, 1 Oktober 2024. Jokowi ke NTT dalam rangka kunjungan kerja.

Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Kepala Negara dan rombongan mendarat di Bandara Internasional El Tari, Kota Kupang sekitar pukul 16.45 WITA.

Tampak menyambut kedatangan Presiden Jokowi dibawah tangga pesawat adalah Pj Gubernur NTT Andriko Noto Susanto, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Muhammad Zamroni, Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga, Danlantamal VII Kupang Laksamana Pertama TNI I Putu Darjatna, Danlanud El Tari Marsma TNI Djoko Hadipurwanto, serta Kajati NTT Zet Tadung Allo.

"Dalam kunjungan kali ini, Presiden Jokowi diagendakan untuk meresmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Presiden Jokowi akan bermalam di Kota Kupang untuk melanjutkan kegiatan kunjungan kerja keesokan harinya," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja kali ini adalah Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, serta Plh. Sekretaris Militer Presiden Brigjen TNI Heri Purwanto.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dan rombongan diketahui lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 13.00 WIB.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Inpres Jalan Daerah NTT Jokowi
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/337/3097347/pdip-8UaT_large.jpg
PDIP Minta Maaf ke Masyarakat karena Lahirkan Jokowi di Politik Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/337/3097307/jokowi-dleN_large.jpg
Eks Jubir Presiden SBY: Trauma Ingin Gulingkan Ketum Demokrat Masih Membekas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/337/3096232/jokowi-B8ZT_large.jpg
Jokowi Sekeluarga Dipecat PDIP, Eks Jubir Presiden SBY: Karma Politik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/337/3096064/jokowi-brJH_large.jpg
Jokowi hingga Gibran Dipecat PDIP, Bahlil: Golkar Partai yang Terbuka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/337/3077099/jokowi-Gp9g_large.jpg
Jokowi Ucapkan Terima Kasih Lewat Radio Kokpit ke Pilot Jet Tempur Pengawal Kepulangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/337/3077071/jokowi-g0ZM_large.jpg
Momen Langka 8 Pesawat Tempur F-16 dan Sukhoi Bentuk Formasi Kawal Jokowi ke Solo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement