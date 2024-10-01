Seperti Hari Pertama Sekolah, Anggota DPR yang Baru Dilantik Berbondong Cari Kursi

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna II masa persidangan 2024-2025 yang digelar pada Selasa (1/10/2024) sore ini.

Berdasarkan pantauan di lokasi, rapat paripurna ini digelar beberapa jam setelah 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 resmi dilantik. Usai dilantik, anggota dewan ini langsung berkumpul di fraksinya masing-masing.

Setelah itu, mereka langsung berbondong-bondong menuju ruang rapat paripurna yang berada di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen.

Dari dalam ruang rapat paripurna, menariknya pemandangan yang biasa terlihat pada rapat paripurna seperti banyaknya bangku kosong, sore ini pun tak terlihat.

Seperti hari pertama masuk sekolah, banyak dari anggota dewan yang langsung mencari lokasi bangku miliknya di ruang rapat paripurna. Tak hanya ada yang sibuk mencari bangku miliknya, ada juga anggota dewan yang berkumpul sambil berbincang dan tertawa lepas.

(Khafid Mardiyansyah)