Pidato Perdana Ketua DPR, Puan: Jaga Amanat Rakyat!

JAKARTA- Anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPR) RI, Puan Maharani kembali ditunjuk sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029. Puan pun membacakan pidato rapat paripurna perdananya di hadapan anggota DPR RI.

Dalam kesempatan itu, putri Megawati Soekarno tersebut mengingatkan agar anggota DPR menjalankan amanat dari rakyat dengan sebaik-baiknya.

“Menjadi tugas dan tanggung jawab kita seluruh anggota DPR RI untuk dapat menjalankan amanat rakyat dengan sebaik-baiknya,” kata Puan di Ruang Sidang Paripurna, Selasa (1/10/2024).

Puan menjelaskan, bahwa setiap masa Pemilu, rakyat selalu menaruh harapan baru kepada anggota DPR. Ia pun meminta agar kekuasaan yang diberikan ini mampu untuk mengubah kehidupan rakyat.

“Rakyat telah memilih wakil-wakilnya maka selalu disertai dengan harapan rakyat. Bahwa ke depan kekuasaan yang diberikan kepada kita anggota DPR RI dapat digunakan untuk mengubah kehidupan rakyat yang semakin sejahtera,” ungkapnya.

Di depan ratusan anggota DPR RI yang hadir dalam sidang paripurna itu, Puan juga mengingatkan pentingnya menghormati sesama anggota DPR. Ia menjelaskan bahwa anggota DPR merupakan perwakilan dari sosok yang memiliki latar belakang berbeda-beda.