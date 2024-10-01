Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jangan Lewatkan Malam Ini “Adu Gagasan Perdana Cawagub Jakarta” di Rakyat Bersuara bersama Aiman Witjaksono, Tiga Cawagub DKI Jakarta dan Narasumber Kredibel Lainnya, Pukul 19.00 WIB

Karina Astawidara , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |19:10 WIB
PEMILIHAN Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta menjadi salah satu peristiwa politik yang paling dinantikan di Indonesia, khususnya bagi warga Jakarta. Spesial malam ini di Rakyat Bersuara bersama Aiman Witjaksono akan menghadirkan debat eksklusif tiga calon wakil gubernur (Cawagub) Jakarta 2024. Suswono, Kun Wardana, dan Rano Karno yang siap bertarung memperebutkan posisi kedua di DKI Jakarta.

DKI Jakarta sebagai pusat ekonomi dan politik Indonesia, posisi Wakil Gubernur Jakarta menjadi salah satu jabatan strategis yang penuh tantangan. Adu Gagasan Perdana ini akan menjadi panggung utama bagi para kandidat untuk memperlihatkan kompetensi, kredibilitas, dan kapasitas mereka. Setiap calon cawagub diharapkan membawa gagasan-gagasan segar dan inovatif yang mampu menjawab berbagai persoalan kota, seperti kemacetan, banjir, perumahan, hingga kesejahteraan warga.

Cawagub no urut 1 Suswono dikenal sebagai Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini telah secara resmi mendampingi Ridwan Kamil pada Pilgub Jakarta 2024. Sebelum dikenal dan terjun ke dunia politik, Suswono mengawali karirnya sebagai Dosen IPB pada 1983.

Karier politiknya dimulai pada 1998 menjadi salah seorang pendiri Partai Keadilan dan diangkat menjadi wakil sekretaris jenderal PK. Di 2009 Suswono menjadi Menteri Pertanian, dikenal karena dedikasinya dalam pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan. 

Cawagub No urut 2 Kun Wardana Cawagub Jakarta no urut 2 bukanlah wajah yang sering muncul di layar politik nasional. Sebelum pencalonannya sebagai cawagub, Wardhana merupakan Dosen tetap di Institute Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) Jakarta.

