Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Sultan Najamuddin, Calon Ketua DPD yang Meniti Karir Jadi Tukang Servis AC Keliling

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |20:05 WIB
Profil Sultan Najamuddin, Calon Ketua DPD yang Meniti Karir Jadi Tukang Servis AC Keliling
Sultan Najamuddin (Foto: Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI 2019-2024 Sultan B Najamuddin berpeluang besar menjadi Ketua DPD RI di periode 2024-2029 yang akan dimulai pada 1 Oktober setelah pelantikan. 

Sultan Baktiar Najamudin, sendiri adalah Wakil Ketua III DPD RI Periode 2019-2024 yang berasal dari daerah pemilihan Bengkulu dengan perolehan suara 191.499. Ia sebelumnya adalah wakil Gubernur Bengkulu yang menggantikan Junaidi Hamsyah.

Sebelum terjun ke dunia politik, Sultan memulai kerja profesional sebagai seorang pengusaha yang memulai usaha dari nol. Ia memulai usaha dari service AC keliling lalu berkembang membentuk perusahaan sendiri. 

Ia juga tercatat sebagai pengusaha di bidang penjualan senjata, bahan peledak dan tabung gas skala nasional di bawah bendera ASA karya Group.

Di usia tiga puluhan tahun ia memutuskan untuk pulang ke Bengkulu untuk mengabdikan diri untuk membangun daerah kelahirannya. Ia memulai dengan menjadi aktivis pemuda dan berhasil menjadi ketua KNPI provinsi Bengkulu dan sempat bertarung menjadi kandidat untuk memperebutkan ketua umum KNPI nasional.

Pada tahun 2009 Sultan memutuskan maju sebagai calon DPD RI dapil Bengkulu dan berhasil mewakili Bengkulu bersama Ahmad Kanedi, Riri Damayanti, dan Eni Khairani. Ia pun di daulat menjadi ketua hubungan antar lembaga di DPD RI.  Berjalan tiga tahun Sultan terpaksa mengundurkan diri dari DPD karena terpilh menjadi Wakil Gubernur Bengkulu sisa masa bakti 2010-2015.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174347//dpd_ri-Ihzk_large.jpg
Lepas Kontingen Pornas Korpri, Sekjen DPD RI: Tunjukkan Semangat Juang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/337/3164237//prabowo-7c1A_large.jpg
Prabowo Akan Wujudkan Swasembada Pangan, DPD RI: Indonesia Tidak Lagi Bergantung pada Impor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/337/3161774//prabowo-ZEKM_large.jpg
Saat Prabowo Rapikan Baret Cak Imin dan Sultan Najamudin dalam Upacara Kehormatan Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159244//pemerintah-nMCL_large.jpg
Ketua DPD: Koperasi Merah Putih Atasi Kesenjangan Harga di Daerah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/337/3151076//pemilu-mK2B_large.jpg
Pemilu Nasional-Daerah Dipisah, Ketua DPD Ingatkan soal Perubahan Data Pemilih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/337/3149418//dpd_ri-chBj_large.jpg
Ketua DPD: Pidato Prabowo di Rusia Memukau Kedepankan Mutual Respect
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement