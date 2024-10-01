Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rapat Paripurna Pemilihan Pimpinan DPD Cuma Dihadiri 79 dari 152 Anggota

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |20:10 WIB
Rapat Paripurna Pemilihan Pimpinan DPD Cuma Dihadiri 79 dari 152 Anggota
Rapat Paripurna DPD RI. (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Periode 2024-2029 menggelar Rapat Paripurna perdana untuk menentukan pimpinan ke depan. Namun, dalam agenda itu tak sepenuhnya dihadiri oleh anggota senator terpilih.

Wakil Ketua DPD termuda yang juga memimpin rapat, Larasati Moriska mengatakan, rapat tersebut hanya dihadiri oleh 79 dari 152 anggota DPD RI periode 2024-2029. "Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal, Rapat Paripurna dihadiri oleh 79 anggota dari 152 anggota DPD RI," terang Larasati.

Dengan demikian, Larasati menyampaikan, forum Rapat Paripurna telah memenuhi kuorum dan langsung membuka rapat. Sekadar informasi, rapat kali ini menentukan Ketua dan Wakil Ketua DPD periode 2024-2029.

Adapun Rapat Paripurna itu dipimpin oleh Larasati Moriska, anggota DPD termuda dan Ismeth Abdullah, anggota DPD tertua.

Sementara itu, La Nyalla Mattalitti dan Sultan B Najamudin disebut menjadi dua kandidat kuat untuk menjabat Ketua DPD RI. Hal itu diungkapkan oleh anggota DPD periode 2024-2029 dari Dapil Maluku Utara (Makut) Grall Taliwao 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174347//dpd_ri-Ihzk_large.jpg
Lepas Kontingen Pornas Korpri, Sekjen DPD RI: Tunjukkan Semangat Juang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172270//prabowo-BFIc_large.jpg
Ketua DPD Puji Pidato Prabowo di PBB: Refleksikan Pancasila dan Asta Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/337/3169409//ketua_dpd_ri_sultan_baktiar_najamudin-6Axf_large.jpeg
Soal Pemangkasan Alokasi TKD, Ketua DPD: Harap Dikaji Ulang Sebelum Disahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/337/3164237//prabowo-7c1A_large.jpg
Prabowo Akan Wujudkan Swasembada Pangan, DPD RI: Indonesia Tidak Lagi Bergantung pada Impor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/337/3163554//ketua_dpd_ri_sultan_baktiar_najamudin-nRd2_large.jpg
Ketua DPD di HUT Ke-80 RI: Asta Cita Bukan Sekadar Janji Politik, Ini Spektrum Pemerataan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement