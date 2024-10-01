Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Rapur Penetapan Pimpinan DPD, Komeng: Oh Iya Lupa Absen

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |20:37 WIB
Hadiri Rapur Penetapan Pimpinan DPD, Komeng: Oh Iya Lupa Absen
Komeng di Rapur DPD
JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dapil Jawa Barat, Alfiansyah Komeng mengadiri rapat paripurna penetapan pimpinan DPD periode 2024-2029. Momen lucu kembali ditampilkan komedian itu.

Komeng terlihat tiba di Gedung Nusantara V, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada pukul 19.40 WIB. Ia terlihat memakai setelan jas rapih.

Saat tiba, awak media sempat meminta Komeng untuk berhenti sejenak memberikan keterangan. Namun Komeng terlihat melayani awak media sembari berjalan menuju ruang rapat paripurna.

Petugas yang berada menjaga absensi terlihat meminta Komeng untuk menandatangani kehadiran. Namun, Komeng nampaknya tidak mendengar arahan tersebut.

Ia baru menyadari ketika beberapa anggota DPD yang bersamanya mengingatkan soal kehadiran.

Halaman:
1 2
      
