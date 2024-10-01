Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Pemilihan Pimpinan DPD Memanas, Najamudin Dirundung Emosi Tunjuk-Tunjuk La Nyalla

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |21:40 WIB
Pemilihan Pimpinan DPD Memanas, Najamudin Dirundung Emosi Tunjuk-Tunjuk La Nyalla
Pemilihan pimpinan DPD RI memanas (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Proses pemilihan pimpinan DPD RI yang berlangsung pada Selasa (1/10/2024) kian memanas. Kandidat pimpinan DPD RI yakni Sultan B Najamudin hampir cekcok dengan La Nyalla.

Sultan dan La Nyalla merupakan kandidat pimpinan DPD RI Periode 2024-2029. Pantauan di lokasi, momen itu bermula kala pembagian form pemberian dukungan 25% sebagai syarat maju sebagai pimpinan DPD RI.

La Nyalla terlihat mendekat ke arah tengah ruang sidang. Namun, tiba-tiba Sultan menghampiri La Nyalla. Keduanya nampak cekcok. Bahkan, Sultan terlihat menunjuk-nunjuk La Nyalla. 

Melihat itu, anggota DPD lainnya mendekat untuk melerai keduanya. La Nyalla pun terlihat meninggalkan Sultan yang masih emosi. Namun, Sultan yang masih emosi hendak kembali menghampiri La Nyalla.

Para anggota Dewan dengan sigap menahan Sultan. Wakil Ketua MPR periode 2019-2024, Fadel Muhammad pun terlihat menenangkan Sultan. Fadel meminta Sultan untuk kembali duduk di tempatnya.

Sebelumnya, DPD RI menggelar Rapat Paripurna perdana untuk menentukan pimpinan ke depan. Namun, dalam agenda itu tak sepenuhnya dihadiri oleh anggota senator terpilih.

 

Halaman:
1 2
      
