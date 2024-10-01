Usai Dilantik, DPR Janji Lunasi Utang Program kepada Rakyat yang Belum Tuntas

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berjanji akan melunasi utang program DPR periode sebelumnya yang belum selesai kepada rakyat. Hal itu disampaikannya dalam jumpa pers pimpinan DPR setelah rapat paripurna yang digelar Selasa (1/10/2024).

"Kami harus melunasi utang-utang kepada rakyat bagi program yang belum selesai,” kata Dasco dalam keterangannya kepada awak media.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu juga memastikan, jika pimpinan DPR akan meningkatkan kinerja lembaga perwakilan rakyat tersebut. “Kami akan meningkatkan kinerja DPR dan membuat terobosan baru untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara,” ujarnya.

Untuk diketahui, pada hari ini dilantik sebanyak 580 anggota DPR periode 2024-2029. Kemudian, dalam rapat paripurna II masa persidangan 2024-2025, telah disetujui formasi pimpinan DPR periode 2024-2029.

Yakni, Puan Maharani sebagai Ketua DPR, Wakil Ketua DPR yakni Adies Kadir, Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Syamsurizal dan Saan Mustopa. Puan Maharani diketahui berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra.

Kemudian Cucun Syamsurizal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Saan Mustopa dari Partai Nasdem. Lalu, Adies Kadir dari Partai Golkar.

(Arief Setyadi )