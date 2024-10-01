Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Bisiki Mentan Amran di Acara Pelantikan DPR RI, Ada Apa?

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |22:07 WIB
Prabowo Subianto dan Mentan Andi Amran Sulaiman (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
JAKARTA - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto terlihat membisiki Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Momen langka tersebut terjadi saat pelantikan anggota DPR RI di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024). 

Dua tokoh tersebut dikenal sangat dekat. Keduanya pun kerap kali saling melontarkan pujian. 

Amran sangat kagum dengan sosok Prabowo yang dinilai sebagai pemimpin yang mampu membawa Indonesia menuju negara super power ke depan. Bahkan, dirinya kerap mengatakan bahwa Presiden terpilih Prabowo memiliki visi besar dalam mewujudkan swasembada dan juga menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

"Beliau punya visi Indonesia ke depan harus swasembada dan menjadi lumbung pangan dunia. Dan semua itu harus dipersiapkan dari sekarang seperti lahan sawah yang diperluas, produksi padi yang meningkat hingga melakukan pendampingan kepada para petani," kata Amran. 

Mentan mengatakan Presiden terpilih Prabowo memang memberi perhatian khusus pada sektor pertanian karena dalam masa pemerintahannya akan menjalankan program unggulan masa depan seperti mempersiapkan lahan pertanian baru melalui cetak sawah hingga 3 juta hektar di Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan.

