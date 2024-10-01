Riuhnya Penghitungan Suara Dukungan Calon Pimpinan DPD Dihujani Interupsi

JAKARTA - Proses penghitungan dukungan terhadap pimpinan DPD RI kembali memanas. Pasalnya, hujan interupsi terjadi kala pimpinan hendak menghitung surat dukungan dari masing-masing sub wilayah DPD RI.

Momen itu terjadi kala ketua rapat sementara Ismeth Abdullah hendak menghitung surat dukungn terhadap dua kandidat pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Lantas, hujan interupsi dilayangkan dari para angota DPD lainnya.

Salah satu anggota DPD pun nampak melayangkan interupsi. Ia mengingatkan agar Ismeth bisa membacakan nama dan mengonfirmasi surat dukungan tersebut.

"Bacakan namanya, tanya orangnya benar nggak dia tanda tangan," seru para anggota DPD.

Sementara itu, anggota DPD lainnya pun menegaskan pada pimpinan rapat agar bisa mengonfirmasi surat dukungan tersebut kepada anggota yang memberikan dukungan pada kandidat.

"Bacakan dan konfirmasi," ujar salah satu anggota DPD.

Mendapat interupsi, Ismeth pun mengamini permintaan dari para anggota DPD. Ia pun membacakan surat dukungan dan mengonfirmasi pada anggota DPD yang memberikan dukungan pada kandidat pimpinan DPD.