Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Riuhnya Penghitungan Suara Dukungan Calon Pimpinan DPD Dihujani Interupsi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |22:25 WIB
Riuhnya Penghitungan Suara Dukungan Calon Pimpinan DPD Dihujani Interupsi
Pemilihan pimpinan DPD RI memanas (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Proses penghitungan dukungan terhadap pimpinan DPD RI kembali memanas. Pasalnya, hujan interupsi terjadi kala pimpinan hendak menghitung surat dukungan dari masing-masing sub wilayah DPD RI.

Momen itu terjadi kala ketua rapat sementara Ismeth Abdullah hendak menghitung surat dukungn terhadap dua kandidat pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Lantas, hujan interupsi dilayangkan dari para angota DPD lainnya.

Salah satu anggota DPD pun nampak melayangkan interupsi. Ia mengingatkan agar Ismeth bisa membacakan nama dan mengonfirmasi surat dukungan tersebut.

"Bacakan namanya, tanya orangnya benar nggak dia tanda tangan," seru para anggota DPD.

Sementara itu, anggota DPD lainnya pun menegaskan pada pimpinan rapat agar bisa mengonfirmasi surat dukungan tersebut kepada anggota yang memberikan dukungan pada kandidat.

"Bacakan dan konfirmasi," ujar salah satu anggota DPD.

Mendapat interupsi, Ismeth pun mengamini permintaan dari para anggota DPD. Ia pun membacakan surat dukungan dan mengonfirmasi pada anggota DPD yang memberikan dukungan pada kandidat pimpinan DPD.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/340/3171447/dpd-Ws1z_large.jpg
Soal Asta Cita Prabowo, Ketua DPD Tekankan Pembangunan Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/337/3156348/dpd_ri-coEI_large.jpg
Heboh Beras Oplosan, Ketua DPD: Cederai Kepercayaan Publik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/340/3094421/dpd_ri-b2Ke_large.jpg
Anggota DPD RI Berharap Ada Keputusan soal Nasib Pejuang Seleksi CPNS Papua Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/337/3073294/komeng-wKdi_large.jpg
Protes Ditugaskan di Komite II DPD, Komeng: Saya Tak Paham Pertanian, Harus Belajar ke Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/337/3069876/dpd_ri-nNMT_large.jpg
Breaking News! Sultan B Najamudin Terpilih Jadi Ketua DPD 2024-2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/337/3069863/dpd-x3pj_large.jpg
Ketika Komeng Diteriaki Uhuy Memecah Suasana Voting Pemilihan Pimpinan DPD
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement