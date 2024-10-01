La Nyalla dan Najamudin, 2 Kandidat Pimpinan DPD Foto Bareng Usai Sempat Cekcok

JAKARTA - Dua bakal calon kandidat Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla dan Sultan B Najamudin swafoto bersama. Keduanya beswafoto bersama setelah cekcok dalam rapat paripurna penetapan pimpinan DPD periode 2024-2029.

Momen itu terjadi saat keduanya mengumpulkan surat dukungan anggota DPD dari masing-masing sub wilayah. Surat dukungan itu kemudian diserahkan ke masing-masing kandidat.

Setelahnya, surat dukungan kemudian diberikan kepada Ketua DPD Sementara yang menjadi pimpinan dalam rapat itu. Tak lama, keduanya melakukan swafoto dan menempati diri saling bersebelahan.

Meski keduanya sempat cekcok saat pembagian form surat dukungan pimpinan DPD. Namun, situasi sudah mereda.

Hingga berita ini ditayangkan, rapat paripurna penetapan pimpinan DPD masih berlangsung. Nantinya dua kandidat Ketua DPD ini harus menghitung surat dukungan itu.