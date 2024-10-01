Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

La Nyalla dan Najamudin, 2 Kandidat Pimpinan DPD Foto Bareng Usai Sempat Cekcok

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |22:52 WIB
La Nyalla dan Najamudin, 2 Kandidat Pimpinan DPD Foto Bareng Usai Sempat Cekcok
Kandidat pimpinan DPD RI foto bareng (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dua bakal calon kandidat Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI La Nyalla dan Sultan B Najamudin swafoto bersama. Keduanya beswafoto bersama setelah cekcok dalam rapat paripurna penetapan pimpinan DPD periode 2024-2029.

Momen itu terjadi saat keduanya mengumpulkan surat dukungan anggota DPD dari masing-masing sub wilayah. Surat dukungan itu kemudian diserahkan ke masing-masing kandidat.

Setelahnya, surat dukungan kemudian diberikan kepada Ketua DPD Sementara yang menjadi pimpinan dalam rapat itu. Tak lama, keduanya melakukan swafoto dan menempati diri saling bersebelahan.

Meski keduanya sempat cekcok saat pembagian form surat dukungan pimpinan DPD. Namun, situasi sudah mereda.

Hingga berita ini ditayangkan, rapat paripurna penetapan pimpinan DPD masih berlangsung. Nantinya dua kandidat Ketua DPD ini harus menghitung surat dukungan itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/340/3171447/dpd-Ws1z_large.jpg
Soal Asta Cita Prabowo, Ketua DPD Tekankan Pembangunan Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/337/3156348/dpd_ri-coEI_large.jpg
Heboh Beras Oplosan, Ketua DPD: Cederai Kepercayaan Publik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/340/3094421/dpd_ri-b2Ke_large.jpg
Anggota DPD RI Berharap Ada Keputusan soal Nasib Pejuang Seleksi CPNS Papua Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/337/3073294/komeng-wKdi_large.jpg
Protes Ditugaskan di Komite II DPD, Komeng: Saya Tak Paham Pertanian, Harus Belajar ke Mana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/337/3069876/dpd_ri-nNMT_large.jpg
Breaking News! Sultan B Najamudin Terpilih Jadi Ketua DPD 2024-2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/337/3069863/dpd-x3pj_large.jpg
Ketika Komeng Diteriaki Uhuy Memecah Suasana Voting Pemilihan Pimpinan DPD
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement