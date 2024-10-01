Pembatas Jalan Flyover di Tangerang Roboh, Satu Pekerja Tewas Tertimpa Beton

TANGERANG - Seorang pekerja berinisial I tewas tertimpa pembatas jalan proyek flyover di Kabupaten Tangerang. Korban tewas usai tertimpa batu pembatas jalan saat sedang mengerjakan dinding flyover tersebut.

“Pada saat itu sedang mengerjakan dinding flyover, lalu pembatas jalan flyover tersebut runtuh atau roboh dan korban terkena batu dari robohnya pembatas jalan tersebut di bagian belakang tubuh korban,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan Selasa (1/10/2024).

Dia menjelaskan bahwa insiden tersebut terjadi pada Minggu (29/9/2024) dini hari di Jalan Raya Cicalengka, Kadu Sirung, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang.

Ade Ary menuturkan, korban sempat dilarikan ke rumah sakit setelah tertimpa runtuhan tersebut. Korban dinyatakan meninggal dunia pada Senin (30/9/2024) dini hari.

"Piket Fungsi Polsek Pagedangan melaksanakan cek TKP, lanjut cek kondisi jenazah di RSUD Kabupaten Tangerang. Pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira jam 01.30 WIB, pihak rumah sakit menginfokan kepada keluarga korban bahwa korban meninggal dunia," jelasnya.

Lebih jauh, kata dia, saat ini polisi masih melakukan pendalaman terkait kasus tersebut. Kasus ini pun ditangani oleh Polsek Pagedangan.

(Qur'anul Hidayat)