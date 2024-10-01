Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pembatas Jalan Flyover di Tangerang Roboh, Satu Pekerja Tewas Tertimpa Beton

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |19:57 WIB
Pembatas Jalan Flyover di Tangerang Roboh, Satu Pekerja Tewas Tertimpa Beton
Garis polisi. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

TANGERANG - Seorang pekerja berinisial I tewas tertimpa pembatas jalan proyek flyover di Kabupaten Tangerang. Korban tewas usai tertimpa batu pembatas jalan saat sedang mengerjakan dinding flyover tersebut.

“Pada saat itu sedang mengerjakan dinding flyover, lalu pembatas jalan flyover tersebut runtuh atau roboh dan korban terkena batu dari robohnya pembatas jalan tersebut di bagian belakang tubuh korban,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan Selasa (1/10/2024).

Dia menjelaskan bahwa insiden tersebut terjadi pada Minggu (29/9/2024) dini hari di Jalan Raya Cicalengka, Kadu Sirung, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. 

Ade Ary menuturkan, korban sempat dilarikan ke rumah sakit setelah tertimpa runtuhan tersebut. Korban dinyatakan meninggal dunia pada Senin (30/9/2024) dini hari.

"Piket Fungsi Polsek Pagedangan melaksanakan cek TKP, lanjut cek kondisi jenazah di RSUD Kabupaten Tangerang. Pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira jam 01.30 WIB, pihak rumah sakit menginfokan kepada keluarga korban bahwa korban meninggal dunia," jelasnya.

Lebih jauh, kata dia, saat ini polisi masih melakukan pendalaman terkait kasus tersebut. Kasus ini pun ditangani oleh Polsek Pagedangan.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172920//kasus_pencurian-ivAq_large.jpg
Ngaku dari Leasing, Kawanan Maling Ini Curi Mobil dengan Dalih Tunggakan Cicilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172766//lima_pemuda_yang_cabuli_siswi_smp-tgUl_large.jpg
Bejat! Siswi di Tangerang Digilir 5 Pemuda Usai Dicekoki Miras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169327//kapolresta_tangerang_kombes_pol_andi_muhammad_indra_waspada_amirullah-51rP_large.jpg
23 Debt Collector Ditangkap Usai Cegat Pengendara di Cikupa Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/338/3154740//tempat_penampungan_bbm_terbakar-stpr_large.jpg
Tempat Penampungan BBM di Tangerang Terbakar, 5 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/338/3151867//penganiayaan_anak-Zi4Y_large.jpg
Gegara Mainan, Bocah di Tangerang Dianiaya Ayah Temannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/338/3150961//kecelakaan_kerja-Tpxf_large.jpg
Tertimpa Alat Berat, Pekerja Gudang di Gunung Sindur Tewas Mengenaskan 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement