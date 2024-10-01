Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Fakta Menarik! Kun Wardana Mulai Kuliah di Usia 12 Tahun dan Ambil Studi Teknik Elektro

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |20:46 WIB
Fakta Menarik! Kun Wardana Mulai Kuliah di Usia 12 Tahun dan Ambil Studi Teknik Elektro
Kun Wardana. (Foto: iNews)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur nomor urut 2, Kun Wardana mengaku menempuh mulai masuk universitas saat usianya masih 12 tahun. Fakta menarik itu ia ungkap saat menjadi narasumber dalam acara Rakyat Bersuara di Inews TV, Selasa (1/10/2024).

Mulanya pembawa acara Rakyat Bersuara, Aiman Witjaksono mempersilakan Kun memperkenalkan diri. Pada kesempatan itu Kun menjelaskan kalau dirinya besar dan lahir di Jakarta.

Setelah itu, dia lantas menyampaikan kalau dirinya sudah kuliah saat usianya masih 12 tahun. Dia mengambil bidang studi Teknik Elektro.

"Dulu saya kuliah 12 tahun. Saya masuk kuliahnya mulai umur 12 tahun," ujar Kun dalam acara tersebut.

Kun menjelaskan kalau dia hanya butuh waktu selama 6 tahun untuk menyelesaikan pendidikan di tingkat SD, SMP dan SMA. Dia bercerita pernah bersekolah di SDN 06 Pagi Cideng, SMPN 60 kemudian SMAN 3 Setia Budi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175260//pengamat_sepakbola_anton_sanjoyo_terang_terangan_menyebut_fifa_dan_afc_kumpulan_penjahat-yFos_large.jpg
Lokasi Putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Diubah-ubah, Pengamat: FIFA dan AFC Kumpulan Penjahat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/337/3140506//rakyat_bersuara_di_inews_tv-8tw9_large.jpg
Malam Ini di Rakyat Bersuara "DIHINA SOAL IJAZAH, JOKOWI MELAWAN” bersama Aiman Witjaksono, Yakup Hasibuan, Ade Darmawan dan Para Narasumber Kredibel di Bidangnya, Pukul 19.00 WIB, Live di
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139360//ilustrasi-oSeP_large.jpeg
MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara Buntut Politik Uang, DPR: Berikan Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/337/3138616//rakyat_bersuara-wr9L_large.JPG
Malam Ini di Rakyat Bersuara “Preman berkedok Ormas, bisa diberantas? “ bersama Aiman Witjaksono, Sunan Kalijaga, Agustinus Nahak, dan Para Narasumber Kredibel Lainnya, Live di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/340/3137527//ilustrasi-R7Tr_large.JPG
PSU Pilkada Banjarbaru Kembali Digugat ke MK, Gubernur Kalsel Pastikan Netralitas Aparat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137340//pilkada-Y9Fj_large.jpeg
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Barito Utara Tuai Sorotan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement