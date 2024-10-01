Fakta Menarik! Kun Wardana Mulai Kuliah di Usia 12 Tahun dan Ambil Studi Teknik Elektro

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur nomor urut 2, Kun Wardana mengaku menempuh mulai masuk universitas saat usianya masih 12 tahun. Fakta menarik itu ia ungkap saat menjadi narasumber dalam acara Rakyat Bersuara di Inews TV, Selasa (1/10/2024).

Mulanya pembawa acara Rakyat Bersuara, Aiman Witjaksono mempersilakan Kun memperkenalkan diri. Pada kesempatan itu Kun menjelaskan kalau dirinya besar dan lahir di Jakarta.

Setelah itu, dia lantas menyampaikan kalau dirinya sudah kuliah saat usianya masih 12 tahun. Dia mengambil bidang studi Teknik Elektro.

"Dulu saya kuliah 12 tahun. Saya masuk kuliahnya mulai umur 12 tahun," ujar Kun dalam acara tersebut.

Kun menjelaskan kalau dia hanya butuh waktu selama 6 tahun untuk menyelesaikan pendidikan di tingkat SD, SMP dan SMA. Dia bercerita pernah bersekolah di SDN 06 Pagi Cideng, SMPN 60 kemudian SMAN 3 Setia Budi.