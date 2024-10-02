Ketika Komeng Diteriaki Uhuy Memecah Suasana Voting Pemilihan Pimpinan DPD

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat, Alfiansyah Komeng masih menjadi sorotan di rapat paripurna penetapan pimpinan DPD Periode 2024-2029. Ketika namanya disebut, sambutan ‘uhuy’ langsung terdengar di ruang rapat paripurna.

Salah satu momen yang tertangkap yakni saat rapat paripurna itu menjalankan agenda pemungutan suara pimpinan DPD RI 2024-2029. Pemungutan suara yang berlangsung menghadirkan dua paket kandidat yaitu kubu La Nyalla Mattaliti melawan Sultan Bachtiar Najamudin.

Pemungutan suara dilakukan dengan mencoblos surat suara layaknya Pemilu di Indonesia. Satu per satu anggota dipanggil untuk maju menuju bilik suara.

Saat itu, Komeng sempat dipanggil selama dua kali oleh pembawa acara. Namun, saat itu Komeng terlihat tidak berada di ruangan.

Meski demikian, teriakan nama Komeng langsung disambut beberapa peserta rapat paripurna. Sambutan uhuy juga terdengar saat Komeng memasuki kembali ruangan rapat dan namanya kembali dipanggil.