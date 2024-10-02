Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sambut Baik Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Jokowi: Untuk Kemajuan Bangsa

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |11:59 WIB
Sambut Baik Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Jokowi: Untuk Kemajuan Bangsa
Presiden Jokowi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Presiden Terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berencana menggelar pertemuan dalam waktu dekat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menyambut baik rencana pertemuan kedua tokoh tersebut.

"Ya saya kira baik pertemuan itu," kata Jokowi dalam keterangannya di RSUD Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Rabu (2/10/2024).

Menurut Jokowi, pertemuan tersebut dapat menyambung komunikasi antara tokoh-tokoh bangsa  demi kemajuan bangsa dan negara.

"Komunikasi antar tokoh-tokoh bangsa bisa sambung untuk kemajuan negara, untuk kemajuan bangsa," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menyebut bahwa Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sangat berkeinginan untuk melakukan pertemuan.
 

"Beliau berdua sangat berkeinginan," kata Puan di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta Timur, Selasa (1/10/2024).

Terkait waktu pertemuan antara Prabowo dan Megawati, Puan menyebut akan dilakukan secepatnya. "Secepatnya," kata Puan.

(Fakhrizal Fakhri )

      
