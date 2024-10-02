Jokowi Perintahkan Menlu Segera Evakuasi WNI di Lebanon

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi untuk segera mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Lebanon. Hal tersebut lantaran hingga saat ini Israel terus menggencarkan serangan ke Lebanon.

"Kementerian Luar Negeri, Bu Menteri sudah saya perintahkan untuk menindaklanjuti apa yang sudah saya sampaikan agar keselamatan perlindungan warga negara kita dinomorsatukan, evakuasi disegerakan," kata Jokowi dalam keterangannya di RSUD Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, Rabu (2/10/2024).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Indonesia mengutuk keras serangan Israel kepada Lebanon yang menewaskan ratusan orang.

"Indonesia mengutuk keras serangan Israel ke Lebanon," tegas Jokowi usai Groundbreaking Delonix Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Rabu, (25/9/2024)

Jokowi mengajak semua negara dan PBB untuk memberikan respon cepat atas serangan tersebut untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa lainnya.

"Kita mengajak semua negara dan juga PBB untuk memberikan respon yang cepat agar tidak semakin banyak korban lagi yang terjadi atas serangan-serangan Israel," kata Jokowi.