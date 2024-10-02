Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengurai Persoalan Jenjang Karier PNS di Setjen DPR RI

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |16:04 WIB
Mengurai Persoalan Jenjang Karier PNS di Setjen DPR RI
Tenaga Ahli DPR RI, Eriko Silaban
A
A
A

JAKARTA - Pengembangan karier PNS di lingkungan Setjen DPR RI dengan penerapan sistem merit saat ini dinilai belum berjalan dengan baik. Karena disebabkan masih terdapat unsur budaya politik.

Sedangkan dalam sistem merit tidak bisa dicampuri budaya politik seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"Agar berjalan penerapan sistem merit dalam pengembangan karier maka unsur budaya politik harus dihapuskan," ujar Tenaga Ahli DPR RI, Eriko Silaban, Rabu (2/10/2024).

Dikatakan Eriko dalam disertasinya “Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil Dengan Penerapan Sistem Merit di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, sistem pengembangan karier PNS di Setjen DPR RI ada sejumlah hal diperlukan yaitu, kualifikasi yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan kepegawaian, kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing PNS, kinerja yang dihasilkan oleh masing-masing PNS dan prinsip keadilan yang diberlakukan terhadap semua PNS.

"Akan tetapi terkait prinsip keadilan masih belum berjalan dengan baik dikarenakan belum adanya sistem yang mendukungnya,"lanjut Eriko.

Dilanjutkannya,  prinsip keadilan tidak bisa diterapkan karena masih terdapat unsur budaya politik, seperti budaya politik, hubungan PNS dengan politisi, motivasi dan komitmen PNS dengan para politisi.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan pengembangan karier PNS yang sistematis, transparan dan objektif di lingkungan Setjen DPR RI, maka perlu disusun metode yang mendasarkan pada metode manajemen talenta.

Dalam hal ini yakni mendesain model pengembangan karier PNS model SIMANTAP TIMBO (Sistem Informasi Manajemen Talenta berasaskan Teknik, Integritas, Manajerial, Benchmark, Outstanding of Degree) sebagai suatu metode yang memiliki keunggulan-keunggulan dalam proses pengembangan karier PNS.

"Model ini akan menghasilkan kotak talenta dan rencana suksesi talenta, untuk pengisian jabatan-jabatan di lingkup jabatan struktural maupun jabatan fungsional,"imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
DPR PNS ASN DPR RI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3174050/puan-mzOk_large.jpg
DPR RI Desak Evaluasi Total Kontaminasi Radioaktif Cesium-137 di Cikande
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3174017/puan_maharani-YCuO_large.jpg
Gugatan Hapus Hak Pensiun Anggota Dewan Bergulir di MK, Begini Respon Ketua DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173997/puan-SP1l_large.jpg
Kritik Bakyat Bisa Halus, Keras, bahkan Kasar, Ini Jawaban Puan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173991/puan-43fj_large.jpg
Jeritan Rakyat! DPR Terima 6.297 Aduan, Masalah Hukum dan Agama Paling Banyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173809/dpr_ri-kK4g_large.jpg
Soal Gugatan Hapus Tunjangan Pensiun DPR di MK, Dasco: Apapun Putusannya Kita Ikut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171414/dpr-3bsr_large.jpg
DPR Minta Magang Nasional Harus Berujung Serapan Tenaga Kerja
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement