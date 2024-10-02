Jaksa Cecar Saksi Korupsi Timah Tukar Rp7,8 Miliar ke Money Changer Milik Helena Lim

JAKARTA - Jaksa menghadirian Imelda selaku Sekretaris Pribadi Dirut PT Sariwiguna Bina Sentosa Robert Indarto, dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi timah di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (2/10/2024). Kesaksiannya untuk terdakwa Helena Lim, Mochtar Riza Pahlevi, Emil Elmindra, dan MB Gunawan.

Dalam persidangan, Imelda mengaku pernah diperintahkan untuk menukarkan mata uang rupiah menjadi USD di money changer milik crazy rich PIK, Helena Lim. Namun, uang dengan senilai Rp7,8 miliar yang ditularkan Imelda tak pernah diterima kembali olehnya.

"Perintahnya seperti apa?" tanya jaksa.

"Perintahnya, bapak mau beli US Dollar, terus saya cari rate yang terendah. Itu saja," kata Imelda.

"Ada rekomendasi? Atau ada money changer yang direkomendasikan oleh Pak Robert?" cecar jaksa.

"Bapak sih enggak pernah secara khusus, paling cuma menyebutkan beberapa," balas Imelda.

"Ada menyebutkan beberapa. Bisa disebutkan yang disampaikan Pak Robert?" tanya jaksa.

"Paling cuma 'coba kamu tanya ke Quantum, atau coba tanya ke temen saya'," ungkap Imelda.

Diketahui PT Quantum Skyline Exchange merupakan perusahaan money changer milik Helena Lim. Imelda akhirnya menghubungi pihak perusahaan tersebut untuk menyetorkan sejumlah uang yang diperintahkan Robert Indarto.

"Di 2018 pernah ada transaksi dengan Quantum?" tanya jaksa.

"Enggak ada pak. BAP saya 2019," jawab Imelda.

"Berapa transaksinya masih ingat yang ke Quantum?" tanya jaksa.

"Menurut BAP, ada: Rp 1,4 miliar; Rp 1,7 miliar; Ro 2,1 miliar; Rp 2,1 miliar; dan Rp 500 juta," beber Imelda.

"Jadi totalnya berapa saudara saksi?" tanya jaksa.

"Totalnya Rp7,8 (miliar)," timpal Imelda.

Imelda menceritakan, uang itu sedianya akan ditukarkan dalam mata uang US Dolar. Namun, ia mengaku tak pernah menerima hasil penukarannya.

"Dari Rp7,8 (miliar) yang uang yang diperintah pak Robert ini secara bertahap ya? Itu uang dolar itu pada akhirnya saudara dapatkan dari Quantum secara fisik? Uang dolar itu saudara dapatkan kembali?" ujar jaksa.

"Kalau Quantum fisik tidak pernah terima," ungkap Imelda.

"Tidak pernah terima?" tanya jaksa.

"Iya," timpal Imelda.

"Kan tugasnya tadi perintahnya untuk menukarkan menjadi mata uang asing?" tanya jaksa.

"Betul, saya pikir mungkin Quantum sudah antar sendiri ke bapak," jawab Imelda.