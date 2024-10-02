Presiden Jokowi Kembali Minta Maaf, Kali Ini ke Pedagang Pasar di NTT

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meminta maaf kepada warga saat mengunjungi Pasar Rakyat Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu, 2 Oktober 2024.

Di hadapan para warga, Jokowi secara terbuka meminta maaf atas kebijakan yang mungkin kurang berkenan selama masa kepemimpinannya. Menurut Presiden, ia hanyalah manusia biasa yang penuh kesalahan dan kekurangan.

"Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kebijakan yang kurang berkenan di hati bapak/ibu sekalian," kata Jokowi.

Presiden juga berinteraksi langsung dengan para pedagang untuk mengecek harga-harga serta ketersediaan sejumlah bahan pokok.

"Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seluruh warga Timor Tengah Utara, utamanya di Kota Kefa, tadi saya sudah melihat harga-harga yang ada di pasar ini. Ada yang turun seperti cabai rawit, ada yang tetap seperti bawang merah dan bawang putih, tapi juga ada yang harganya naik yaitu beras," kata Jokowi.

Selama berkeliling pasar, Presiden Jokowi juga sempat bertanya kepada para pedagang mengenai harga bahan pokok. Siti, salah satu pedagang cabai di Pasar Kefamenanu, merasa sangat senang ketika Presiden bertanya tentang harga cabai yang sedang ia jual.

"Presiden bertanya cabai sekilonya berapa? Saya bilang 25 ribu, terus beliau bilang mahal. Beliau kasih untuk tambah modal. Terima kasih Pak Jokowi," kata Siti dengan penuh antusias.

Siti juga mengungkapkan bahwa harga cabai saat ini memang sedang naik. Namun harga cabai bisa turun hingga 10-12 ribu per kilogram. "Saat ini memang lagi naik, 25 ribu per kilo. Kalau lagi turun bisa sampai 10 ribu, 12 ribu," jelasnya.

Tak hanya Siti, antusiasme warga lainnya juga terpancar saat bertemu Presiden Jokowi. Yanti Made merasa sangat gembira bisa bertemu langsung dengan Jokowi dan mendapatkan hadiah kaus.