INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Distribusikan Tank hingga Ranpur ke 3 Matra, Kekuatan Militer RI Makin Sangar

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |16:34 WIB
Panglima TNI Distribusikan Tank hingga Ranpur ke 3 Matra, Kekuatan Militer RI Makin Sangar
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyerahkan sebanyak 769 unit alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dengan bertambahnya ratusan kendaraan tempur terbaru ini, kekuatan militer RI semakin sangar.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, ratusan unit Alpalhankam itu akan didistribusikan untuk ketiga matra, mulai dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara jelang HUT ke-79 TNI.

"Jadi hari ini TNI telah menerima alat peralatan pertahanan keamanan dari pemerintah dalam hal ini melalui Kemenhan," kata Agus di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Utara, Rabu (2/10/2024).

"Yaitu berupa kendaraan Panser, Tank kendaraan lainnya sejumlah 769 unit. Dan ini akan diserahkan kepada, didistribusikan ke TNI AD, AL, dan AU," pungkasnya.

Adapun rincian 769 unit Alpalhankam yang diserahkan sebagai berikut:

1. Panser Pandur Produksi PT. Pindad sejumlah 23 Unit.

2. Tank Harimau Produksi PT. Pindad Sejumlah 8 Unit.

3. Panser Anoa (Basic) Produksi PT. Pindad sejumlah 9 Unit.

4. Panser Komodo Apc (Basic) Produksi PT. Pindad sejumlah 4 Unit.

5. Rantis 4x4 Apc, Rantis 4x4, Rantis 4x4 V3 Dan Ransus 4x4 Missile Launcher Produksi PT Sentra Surya Ekajaya sejumlah 12 Unit.

 

