Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pelantikan Prabowo-Gibran Tak Jadi Pakai Ketetapan MPR, Ternyata Ini Alasannya

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |16:56 WIB
Pelantikan Prabowo-Gibran Tak Jadi Pakai Ketetapan MPR, Ternyata Ini Alasannya
Pelantikan Prabowo-Gibran Tak Jadi Pakai Ketetapan MPR/Okezone
A
A
A

JAKARTA- Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang, akan dilakukan seperti periode sebelumnya yakni  melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Berita Acara Pelantikan di MPR.

Anggota MPR RI Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, memastikan, proses pelantikan itu tidak ditambah dengan Ketetapan MPR.

Bamsoet – panggilan akrabnya mengatakan -- pada periode lalu menjadi Ketua MPR RI, dia menyampaikan bahwa dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi MPR dan Kelompok DPD tanggal 23 September 2024, ada usulan pelantikan presiden dan wakil presiden akan disempurnakan melalui Ketetapan MPR.

"Namun, dalam Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR 2019-2024, tanggal 25 September 2024, disepakati tidak diperlukan adanya Ketetapan MPR," kata Bamsoet, Rabu (2/10/2024).

Dia menjelaskan, usulan perlunya Ketetapan MPR dalam pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, sempat masuk dalam rancangan Perubahan Tata Tertib MPR yang disampaikan Badan Pengkajian MPR pada Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR 2019-2024.

Dalam rancangan Perubahan Tata Tertib MPR yang diusulkan, pada pasal 120 ayat 3, disebutkan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dengan Ketetapan MPR.

"Rencananya, Ketetapan MPR tersebut bersifat penetapan atau beschikking, serta bersifat administratif semata guna menindaklanjuti Keputusan KPU tentang Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Umum,”ujarnya.

“Hal itu sesuai dengan wewenang MPR melantik presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur pada pasal 3 ayat 2 UUD NRI 1945," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/337/3079984/prabowo-neF9_large.jpg
Rumuskan Regulasi, Pemerintah Diminta Libatkan Pemangku Kepentingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/338/3076795/jalan_mh_thamrin_kembali_dibuka_usai_pesta_rakyat_pelantikan_prabowo_dan_gibran-PUnA_large.jpeg
Pesta Rakyat Pelantikan Prabowo-Gibran Usai, Jalan MH Thamrin Kembali Dibuka 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/337/3076682/megawati-Ii4W_large.jpg
Tak Hadiri Pelantikan Prabowo-Gibran, ke Mana Megawati?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/337/3076678/presiden_prabowo_subianto_sampaikan_pidato_pertama-onPU_large.png
Pidato Pertama Prabowo: Siap Jalankan Tanggung Jawab sebagai Presiden 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/337/3076673/prabowo-RfmF_large.jpg
Senyum Anies Baswedan saat Disapa Prabowo dalam Pidato Sambutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/337/3076671/jokowi_hadiri_pelantikan_prabowo_dan_gibran-rQPu_large.png
Yel-Yel Terima Kasih Jokowi Menggema di Pelantikan Prabowo-Gibran 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement