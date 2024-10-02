Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bagaimana Kondisi Pasukan TNI Usai Lebanon Luluh Lantak Dibombardir Israel?

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |17:46 WIB
Bagaimana Kondisi Pasukan TNI Usai Lebanon Luluh Lantak Dibombardir Israel?
Lebanon Luluh Lantak Dibombardir Israel/Reuters
A
A
A

JAKARTA  - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan, pihaknya telah mengerahkan 45 tenaga kesehatan (nakes) di Uni Emirates Arab (UAE), buntut Iran melakukan serangan rudal balistik ke Israel pada Selasa (1/10/2024).

Israel sebelumnya juga mengerahkan jet tempurnya membombardir sejumlah kota di Lebanon hingga mengakibatkan ribuan orang meninggal.

"Kami sudah, khususnya pemerintah dalam hal ini TNI, sudah men-deploy 45 nakes di Rafar dan Al Arish di UEA,” kata Agus di kawasan Monumen Nasional (Monas), Rabu (2/10/2024).

Agus juga menegaskan bahwa pasukan TNI yang sedang bertugas di Lebanon dalam kondisi sehat, dan masih bertugas.

"Untuk pasukan kami yang ada di Lebanon masih melakukan tugas seperti biasa," katanya. "Alhamdullilah (kondisi) baik," pungkasnya.

Seperti diketahui, Iran melakukan serangan rudal balistik ke Israel pada Selasa (1/10/2024) malam waktu setempat. Iran melepaskan ratusan rudal ke beberapa wilayah Israel, termasuk menargetkan markas intelijen Mossad.

Serangan ini dilakukan sebagai serangan balasan serangkaian pembunuhan terhadap tokoh Hamas dan Hizbullah yang dilakukan Israel.

 

