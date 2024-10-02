Lima Batalyon Baru di Papua Diresmikan Jelang HUT ke-79 TNI, OPM Semakin Terdesak

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meresmikan lima batalyon infanteri penyangga daerah rawan di wilayah Papua, menjelang acara puncak peringatan HUT ke-79 TNI. Diketahui, daerah rawan di Bumi Cenderawasih saat ini masih sering terjadi teror oleh OPM.

Agus menjelaskan, lima batalyon baru itu dibentuk untuk membantu pemerintah mempercepat pembangunan wilayah.

"Pada Rabu Tanggal 2 Oktober 2024 Pukul 14.10 WIB batalyon infanteri penyangga daerah rawan saya nyatakan diresmikan," kata Agus di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Jenderal Kopassus ini mengungkapan, TNI sengaja membentuk batalyon baru di wilayah Papua, untuk membantu program pemerintah dalam percepatan pembangunan.

"Tujuan dibentuknya batalyon penyangga di daerah rawan tersebut adalah untuk bantu program-program pemerintah di wilayah, terutama percepatan pembangunan wilayah. Juga membantu mensejahterakan masyarakat yang ada di wilayah Papua," katanya.

Lima batalyon baru tersebut, kata Agus, akan berada di bawah komando kodam di Papua. Baik Kodam XVIII/Kasuari maupun Kodam XVII/Cenderawasih.

"Batalyon ini punya spesifikasi terutama ada batalyon konstruksi, ada batalyon produksi. Kami akan melaksanakan program pertanian di wilayah Papua dan batalyon-batalyon ini akan membantu bersama Kementerian Pertanian dan masyarakat setempat," pungkasnya.