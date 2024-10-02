Moeldoko Hadapi Masa Pensiun, Bakal Urus Mobil Anak Bangsa

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko belum mengetahui nasib lembaganya pada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka nantinya. Moeldoko mengatakan, KSP merupakan lembaga struktural yang tergantung kebutuhan dan kepentingan dari Presiden, dalam hal ini Prabowo Subianto.

"Jadi KSP ini sebuah kelembagaan struktural ya, dan itu sangat tergantung dari pemimpin nasional, tergantung dari Bapak Presiden, apakah dibentuk dengan nama yang sama atau juga bisa dibentuk dengan nama yang lain atau bahkan juga tidak dibentuk. Itu ada referensinya," kata Moeldoko di Kantor KSP, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Dulu, Moeldoko mengatakan, di zama Soeharto ada Sesdalopbang, berikutnya SBY ada UKP IV, sekarang kantor Kepala Staf Kepresidenan. "Apakah itu nanti ada atau tidak? Ini sangat tergantung dari urgensinya Bapak Presiden yang akan datang," tambahnya.

Terkait nasib dirinya pribadi, Moeldoko mengaku akan menekuni kembali bisnis yang dirinya sudah rintis, di antaranya mobil anak bangsa (MAB) dan baterai Indonesia.

"Kan ada MAB ya, mobil anak bangsa, dan saya justru melangkah lagi, lebih maju lagi. Bagaimana membuat baterai Indonesia. Nanti saya akan membuat baterai Indonesia, baterai listrik atau baterai EV Indonesia, yang namanya nanti ada saya siapkan EBI ya, Elektrik Baterai Indonesia. Saya kejar itu," kata Moeldoko.