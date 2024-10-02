Panggung Utama HUT ke-79 TNI Dibangun Megah Mirip Istana IKN

JAKARTA - Rangkaian persiapan menjelang HUT ke-79 TNI digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta telah dilakukan. Mulai dari gladi, hingga dekorasi megah pada panggung utama.

Pantauan Okezone di lokasi, Rabu (2/10/2024), panggung utama yang akan dijadikan lokasi puncak acara, sengaja dibangun serupa dengan bangunan Istana di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Terlihat, panggung utama itu berbentuk burung garuda yang sedang mengepakkan sayap, mirip dengan bangunan Istana IKN.

Panggung dengan nama 'prima' itu dibangun tepat di tengah tengah Silang Monas. Di sebrangnya terdapat bangunan semi permanen yang akan menjadi tempat para pejabat negara, yang menghadiri HUT ke-79 TNI pada 5 Oktober mendatang.

Panggung tersebut nampak bernuansa merah dan putih seperti bendera Indonesia, dengan konsep megah.

Sekadar diketahui, sebanyak 100 ribu pasukan elite akan mengikuti upacara HUT ke-79 TNI di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, pada 5 Oktober 2024 mendatang. Ratusan ribu pasukan tersebut berasal dari tiga matra.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Hariyanto mengatakan, selain pasukan, akan hadir perangkat pendukungnya.

"Untuk pasukan yang tergelar dalam kegiatan HUT ke-79 TNI dengan seluruh perangkat dan pendukungnya sebanyak 100 ribu orang," kata Hariyanto kepada wartawan, Senin (30/9).