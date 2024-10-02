Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jangan Lewatkan Malam Ini di The Prime Show "DPR Baru, Jangan Lupa Janjimu!" bersama Abraham Silaban dan Para Narasumber Kredibel Lainnya, Pukul 20.00 WIB, Live hanya di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |19:21 WIB
Jangan Lewatkan Malam Ini di The Prime Show “DPR Baru, Jangan Lupa Janjimu!” bersama Abraham Silaban dan Para Narasumber Kredibel Lainnya, Pukul 20.00 WIB, Live hanya di iNews
The Prime Show edisi DPR Baru, Jangan Lupa Janjimu.
SEBANYAK 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi dilantik dan diambil sumpah jabatan pada 1 Oktober 2024 kemarin. Pelantikan ini menandai dimulainya masa bakti mereka untuk periode 2024-2029, sekaligus menjadi momen penting bagi masa depan Indonesia. 

Setelah resmi dilantik, tantangan utama bagi para anggota DPR yang baru adalah memastikan mereka tidak melupakan janji-janji yang telah diucapkan selama masa kampanye. Janji-janji tersebut tidak hanya mencakup perbaikan ekonomi dan kesejahteraan bagi rakyat, tetapi penegakan hukum yang adil, pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang terjangkau, serta pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh pelosok negeri.

Tak hanya itu, momen pelantikan ini diharapkan menjadi awal dari kerja keras tanpa henti untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Dengan dukungan rakyat, para wakil DPR harus mampu membawa aspirasi seluruh lapisan masyarakat dan memperjuangkan hak-hak mereka di parlemen.

Lima tahun ke depan adalah kesempatan bagi anggota DPR untuk membuktikan bahwa mereka mampu memenuhi janji-janji yang telah diberikan. Hanya dengan bekerja secara transparan, jujur, dan berorientasi pada kepentingan rakyat, mereka bisa menjawab harapan besar yang telah diberikan oleh bangsa ini. Lantas, bagaimana para pakar membahas janji-janji DPR baru?

Saksikan pembahasan mendalam Abraham Silaban di The Prime Show bersama para narasumber, Ujang komaruddin - pengamat politik, Uya Kuya -  Anggota DPR RI  2024-2029, Larasati Moriska - Anggota DPD RI 2024-2029/ Anggota DPD Termuda, Nafa urbach - Anggota DPR RI 2024-2029 Tantowi Yahya -  Anggota DPR RI 2009-2017 (zoom), Malam Ini Pukul 20.00 WIB, Live hanya di iNews.

(Maruf El Rumi)

      
