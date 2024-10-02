27 Pemain Timnas Dipanggil untuk Kontra Bahrain & China, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!

Timnas Indonesia akan diperkuat 27 pemain untuk menjalani dua laga tandang di FIFA Matchday bulan Oktober.

Skuad Garuda akan hadapi Bahrain pada 10 Oktober dan China lima hari berselang di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Zona Asia.

Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji menyebut dari 27 pemain, nama dua pemain yang baru dinaturalisasi, Mess Hilgers dan Eliano Reinders masuk dalam skuad.

Kedua pemain ini baru saja resmi jadi WNI dan proses perpindahan federasi dari Federasi Sepakbola Belanda ke PSSI, tengah dilakukan.

Rencananya, timnas akan langsung terbang ke Bahrain pada 5 Oktober untuk jalani pemusatan latihan di sana.