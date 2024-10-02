Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

27 Pemain Timnas Dipanggil untuk Kontra Bahrain & China, Informasi Selengkapnya di Okezone Update! 

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |20:08 WIB
27 Pemain Timnas Dipanggil untuk Kontra Bahrain & China, Informasi Selengkapnya di Okezone Update! 
Timnas Indonesia
A
A
A

Timnas Indonesia akan diperkuat 27 pemain untuk menjalani dua laga tandang di FIFA Matchday bulan Oktober. 

Skuad Garuda akan hadapi Bahrain pada 10 Oktober dan China lima hari berselang di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Zona Asia.

Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji menyebut dari 27 pemain, nama dua pemain yang baru dinaturalisasi, Mess Hilgers dan Eliano Reinders masuk dalam skuad. 

Kedua pemain ini baru saja resmi jadi WNI dan proses perpindahan federasi dari Federasi Sepakbola Belanda ke PSSI, tengah dilakukan.

Rencananya, timnas akan langsung terbang ke Bahrain pada 5 Oktober untuk jalani pemusatan latihan di sana.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175601//ole_romeny-gGeX_large.jpg
Comeback di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi Berujung Tragis, Ole Romeny Tetap Bersyukur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175673//jordi_amat_memperingatkan_rekan_rekannya_perjuangan_timnas_indonesia_belumlah_berakhir-FBug_large.jpg
Jordi Amat Peringatkan Timnas Indonesia Usai Dihajar Arab Saudi 2-3: Ini Belum Berakhir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175724//ranking_fifa_timnas_malaysia_resmi_melewati_timnas_indonesia_setelah_menang_1_0_atas_laos_malaysiant-ofjO_large.jpg
BREAKING NEWS: Timnas Malaysia Salip Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Menang 3-0 atas Laos di Kualifikasi Piala Asia 2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/455/3175622//kluivert-1mxl_large.jpg
Adu Bayaran Termahal Pelatih Patrick Kluivert dengan Herve Renard, Bak Bumi dan Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175696//simak_jadwal_siaran_langsung_timnas_indonesia_vs_timnas_irak_di_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia-9zvC_large.jpg
Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/612/3175713//jeniffer-GF8V_large.jpg
Potret Orangtua Justin Hubner dan Jennifer Coppen Didorong dan Dipersulit Masuk Stadion Arab Saudi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement