INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Puan Jadi Ketua DPR Lagi, Kaesang Ingin RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |20:27 WIB
Puan Jadi Ketua DPR Lagi, Kaesang Ingin RUU Perampasan Aset Segera Disahkan
Puan Maharani dan Kaesang Pangarep (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep mengucapkan selamat atas dilantiknya Puan Maharani yang kembali menjadi Ketua DPR RI. Selain Puan, Kaesang juga mengucapkan selamat kepada para anggota DPR RI yang baru saja dilantik pada Selasa 1 Oktober 2024.

"Saya memberikan selamat buat seluruh anggota DPR RI yang baru saja dilantik, dan yang pasti saya berikan selamat buat Mbak Puan yang menjadi ketua DPR RI periode 2024-2029. Sekali lagi selamat ya,” kata Kaesang, Rabu (2/10/2024).

Selain itu Kaesang berharap, RUU Perampasan Aset dapat segera disahkan pada DPR periode 2024-2029. Sejak Pemilu 2024 silam, PSI telah berkomitmen untuk menjadi RUU Perampasan Aset sebagai Undang-Undang.

"Ya kalau bisa RUU Perampasan Aset dapat segera disahkan,” ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Pimpinan DPR RI periode 2024-2029 telah resmi ditetapkan dalam rapat paripurna, Selasa (1/10/2024). Posisi Ketua DPR kembali dijabat Puan Maharani dalam rapat paripurna tersebut.

 

