HOME NEWS NASIONAL

Irjen Sandi Nugroho Lantik Brigjen Dodied Prasetyo di Humas Polri 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |21:45 WIB
Irjen Sandi Nugroho Lantik Brigjen Dodied Prasetyo di Humas Polri 
Irjen Sandi Nugroho Lantik Brigjen Dodied Prasetyo (foto: dok Polri)
JAKARTA - Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho memimpin upacara serah terima jabatan Penata Kehumasan Utama Tk II. Jabatan itu sebelumnya diduduki Brigjen I Komang Sandi Arsana.

Dalam surat telegram mutasi terakhir, I Komang Sandi Arsana mendapatkan promosi sebagai Wakapolda Bali. Kemudian, jabatan lamanya digantikan Brigjen Dodied Prasetyo Aji. Dodied Prasetyo Aji sebelumnya menjabat sebagai Kabagkonviter Set NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri.

“Mutasi jabatan dalam organisasi Polri merupakan bagian dari upaya peningkatan tata kelola manajerial dan pengembangan sumber daya manusia,” kata Sandi, Rabu (2/10/24).

Menurut Sandi, mutasi adalah bentuk penyegaran dan peningkatan kinerja organisasi dalam rangka pembinaan karier. Dengan begitu, setiap anggota Polri siap menghadapi tantangan tugas polri yang semakin komplek di depan.

 

Telusuri berita news lainnya
