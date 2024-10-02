Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ahmad Muzani Disepakati Jadi Ketua MPR, Besok Bakal Dilantik

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |21:55 WIB
Ahmad Muzani Disepakati Jadi Ketua MPR, Besok Bakal Dilantik
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ahmad Muzani telah disepakati menjadi calon ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2024-2029. Sidang paripurna MPR dengan agenda pelantikan pun akan dilanjutkan pada hari Kamis (3/10/2024) besok pagi.


Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI-Perjuangan, Ahmad Basarah setelah menggelar rapat gabungan (Ragub) bersama fraksi partai politik di MPR dan kelompok unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2024) malam.


"Dengan demikian, rapat paripurna tanggal 3 Oktober 2024 pukul 10 pagi," kata Basarah dalam keterangannya kepada awak media.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ahmad Muzani MPR RI Ketua MPR
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/340/3175215//ponpes-1suJ_large.jpg
Tragedi Ponpes Al Khoziny Harus Jadi Pelajaran Semua Pengelola Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172309//hidayat-ghB5_large.jpg
Marak Anak Keracunan MBG, MPR: BGN Perlu Evaluasi Menyeluruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/337/3163823//mpr_ri-aBXY_large.jpg
Ketika Ahmad Muzani Bicara soal Godaan Abaikan Konstitusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/337/3163809//mpr-p6kB_large.jpg
Ketua MPR: Konstitusi Bukan Milik Sekelompok Orang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163793//mpr-p0ed_large.jpg
Ketua MPR: Amendemen UUD Bukan Solusi Instan untuk Setiap Masalah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163772//pemerintah-3Sqn_large.jpg
Menteri Kabinet hingga Pimpinan Lembaga Negara Hadiri Hari Konstitusi dan HUT ke-80 MPR
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement