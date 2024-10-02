Ahmad Muzani Disepakati Jadi Ketua MPR, Besok Bakal Dilantik

JAKARTA - Ahmad Muzani telah disepakati menjadi calon ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2024-2029. Sidang paripurna MPR dengan agenda pelantikan pun akan dilanjutkan pada hari Kamis (3/10/2024) besok pagi.



Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI-Perjuangan, Ahmad Basarah setelah menggelar rapat gabungan (Ragub) bersama fraksi partai politik di MPR dan kelompok unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2024) malam.



"Dengan demikian, rapat paripurna tanggal 3 Oktober 2024 pukul 10 pagi," kata Basarah dalam keterangannya kepada awak media.