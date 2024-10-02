Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PDIP Tetapkan Bambang Pacul Jadi Wakil Ketua MPR

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |22:28 WIB
PDIP Tetapkan Bambang Pacul Jadi Wakil Ketua MPR
Politisi PDIP Bambang Pacul (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Fraksi PDI-Perjuangan di MPR RI telah menetapkan Bambang Wuryanto atau akrab disapa Bambang Pacul untuk menjadi Wakil Ketua MPR RI periode 2024-2029. Keputusan ini disampaikan Ketua Fraksi PDIP di MPR, Ahmad Basarah.


Mulanya, Basarah menyampaikan bahwa DPP PDIP telah memutuskan untuk adanya pergantian pada posisi pimpinan MPR, setelah dirinya menjabat selama dua periode pada posisi tersebut.


"Nah, dalam rangka tour of duty maka yang akan melanjutkan pimpinan MPR berikutnya dari fraksi PDIP adalah senior partai yang sudah cukup lama berdinamika dan berdialetika di DPR ini ya, sudah lebih 20 tahun," kata Basarah di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

 

Halaman: 1 2
1 2
      
Topik Artikel :
PDIP Bambang Pacul MPR RI
