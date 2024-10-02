Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Pembubaran Paksa Diskusi, Din Syamsuddin: Saya Siap Datang jika Dipanggil Polri untuk Beri Kesaksian

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |22:53 WIB
Kasus Pembubaran Paksa Diskusi, Din Syamsuddin: Saya Siap Datang jika Dipanggil Polri untuk Beri Kesaksian
Eks Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepolisian Daerah Metro Jaya telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus pembubaran dan perusakan acara diskusi di sebuah hotel yang berada di Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September 2024 sekitar pukul 09.00 WIB. 

Acara diskusi tersebut diketahui dihadiri sejumlah tokoh. Seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan pakar hukum tata negara Refly Harun.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengatakan, dirinya siap untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam tindakan brutal terhadap Silaturahmi Kebangsaan yang diadakan Forum Tanah Air di Kemang, beberapa waktu lalu.

"Kami para tokoh yang diundang sebagai pembicara, dan menyaksikan langsung kejadian brutal tersebut menyatakan siap bersaksi. Kesempatan itu akan saya manfaatkan untuk menjelaskan bagaimana para pelaku kebrutalan itu memasuki ruangan dan mengobrak-abrik panggung dan ruangan," kata Din Syamsuddin dalam keterangannya, Rabu (2/10/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/337/3147546//muhammadiyah-wYG7_large.jpg
Din: Muhammadiyah Tak Boleh Kehilangan Asa Cerahkan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/337/3138824//pemerintah-IuLv_large.jpg
Din Syamsuddin: Tokoh Nasional Harus Bisa Mengabdi Kembali ke Tanah Kelahiran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/337/3102372//diskusi_awal_tahun-xNkA_large.jpg
Pemerintah Perlu Dukungan Hadapi Berbagai Tantangan ke Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/338/3082292//pilkada_jakarta-f1Rx_large.jpg
Din Syamsuddin: Saya Dukung Penuh Pak Suswono, Maju dan Sukses!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/338/3082166//din_syamsuddin-BtE2_large.JPG
Lega Ridwan Kamil Maju Pilkada Jakarta, Din Syamsuddin Tegaskan Dukungan untuk Pasangan RIDO
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement