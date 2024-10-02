Ridwan Kamil-Suswono Dapat Dukungan dari Tokoh Betawi Haji Oding

JAKARTA - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono kembali menerima dukungan. Kali ini, dukungan datang dari tokoh Betawi, Zainuddin alias Haji Oding.

Kang Emil -sapaan akrab Ridwan Kamil-, datang langsung saat deklarasi dukungan tersebut.

"Bagi saya dan teman-teman, Insya Allah kita akan mendukung bang Ridwan Kamil untuk gubernur Jakarta 5 tahun ke depan," kata Haji Oding yang juga Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Betawi 1982 di kediamannya, Selasa (1/10/2024).

Pantauan di lokasi, Kang Emil terlihat tiba di kediaman H. Oding yang berlokasi di Komplek Departemen Kesehatan (Depkes), Rawa Bambu, Pasar Minggu Jakarta Selatan pada pukul 20.17 WIB.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengenakan pakaian berwarna putih yang dibalut jas berwarna krem. Setibanya di lokasi, Kang Emil langsung disambut H. Oding dan puluhan warga yang sudah terlebih dahulu berada di lokasi yang dimaksud.

Dalam kesempatan tersebut, Kang Emil memaparkan beberapa programnya jika nanti dipercaya menjadi pemimpin Daerah Khusus Jakarta untuk lima tahun yang akan datang.

(Arief Setyadi )