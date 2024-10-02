Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil-Suswono Dapat Dukungan dari Tokoh Betawi Haji Oding

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |04:30 WIB
Ridwan Kamil-Suswono Dapat Dukungan dari Tokoh Betawi Haji Oding
Ridwan Kamil-Suswono dapat dukungan dari Tokoh Betawi Haji Oding (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono kembali menerima dukungan. Kali ini, dukungan datang dari tokoh Betawi, Zainuddin alias Haji Oding. 

Kang Emil -sapaan akrab Ridwan Kamil-, datang langsung saat deklarasi dukungan tersebut. 

"Bagi saya dan teman-teman, Insya Allah kita akan mendukung bang Ridwan Kamil untuk gubernur Jakarta 5 tahun ke depan," kata Haji Oding yang juga Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Betawi 1982 di kediamannya, Selasa (1/10/2024). 

Pantauan di lokasi, Kang Emil terlihat tiba di kediaman H. Oding yang berlokasi di Komplek Departemen Kesehatan (Depkes), Rawa Bambu, Pasar Minggu Jakarta Selatan pada pukul 20.17 WIB. 

Dalam kesempatan tersebut, ia mengenakan pakaian berwarna putih yang dibalut jas berwarna krem. Setibanya di lokasi, Kang Emil langsung disambut H. Oding dan puluhan warga yang sudah terlebih dahulu berada di lokasi yang dimaksud. 

Dalam kesempatan tersebut, Kang Emil memaparkan beberapa programnya jika nanti dipercaya menjadi pemimpin Daerah Khusus Jakarta untuk lima tahun yang akan datang. 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement