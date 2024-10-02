Persiapan Debat, RK: Latihan Sampaikan Gagasan dalam Waktu Singkat

JAKARTA - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil menyatakan telah berlatih bagaimana menyampaikan gagasan dalam waktu yang singkat. Hal itu ia sampaikan terkait persiapannya menjelang debat Pilkada Jakarta yang akan digelar pada 6 Oktober 2024.

Awalnya, pria yang akrab disapa Kang Emil mengaku sudah mulai mempersiapkan diri untuk tampil di debat. Ia pun mengaku tema debat yang akan diusung nanti sudah sering ia bahas.

"Kita sudah tipis-tipis latihan, kan debatnya Minggu malam, topiknya sudah diketahui apa yang didebatkan, sudah sering disampaikan, hanya bedanya dalam debat (untuk menjelaskan) waktunya pendek," kata Kang Emil, Selasa (1/10/2024).

Ia pun menyatakan, latihannya ini lebih mengarah bagaimana mengemas gagasan untuk dijelaskan dalam waktu yang singkat. "Jadi latihannya lebih kepada gagasan yang banyak, kaya doorstop diomongin di waktu yang pendek, tapi ngena," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta akan menyelenggarakan debat perdana di JIEXPO Convention Centre, Kemayoran, Jakarta Utara. Debat perdana akan digelar pada Minggu 6 Oktober 2024.

"Lokasinya di Grand ballroom JIEXPO Convention Centre Jalan Haji Benyamin Sueb Arena JIExpo Kemayoran," ujar Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata saat dikonfirmasi, Selasa 1 Oktober 2024.

Pelaksanaan debat Pilkada Jakarta akan berlangsung sebanyak tiga kali. Debat akan berlangsung di masa kampanye. "Pertama, 6 Oktober, (lalu) 27 Oktober, dan 17 November," pungkasnya.

