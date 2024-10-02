Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ketua GP Ansor Jakbar Harap Pilkada Berlangsung Aman dan Damai 

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |10:02 WIB
Ketua GP Ansor Jakbar Harap Pilkada Berlangsung Aman dan Damai 
Ketua GP Ansor Jakarta Barat Servian Ramadhan. Foto: IST.
A
A
A

JAKARTA - GP Ansor Jakarta Barat (Jakbar) menginisiasi terwujudnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang teduh, aman serta membawa kesejahteraan untuk seluruh warga. Dalam hal ini ada sedikit catatan terkait pelaksanaan pesta demokrasi.

Servian Ramadhan, Ketua GP Ansor Jakarta Barat yang baru terpilih dalam Konferensi Cabang yang terselenggara di tanggal 22 September 2024 yang lalu langsung melakukan safari untuk berkoordinasi kepada stakeholder tingkat Kota Jakarta Barat, dimulai dengan KPU Kota Jakarta Barat, kedepan akan melanjutkan safari ke beberapa stakeholder tingkat Kota Jakarta Barat seperti Walikota, Bawaslu, Kapolres, Dandim dan Ormas lainnya.

“Jakarta merupakan minatur Indonesia, dimana semua suku dan beragam profesi berkumpul untuk mewujudkan mimpinya di Jakarta, jadi sudah sewajarnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta dapat terlaksana secara teduh dan menyejukkan,” kata Servian, Rabu (2/10/2024). 

Menurutnya, dalam Pilkada warga menaruh harapan yang besar kepada para kontestan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta. Kemudian, untuk dapat mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global yang mampu mengangkat rangking Kota Jakarta dikancah internasional. 

“Dan mampu memberikan kesejahteraan yang paripurna untuk warganya, dimana masih terdapat pekerjaan rumah yang besar kepada Gubernur terpilih periode 2024-2029 terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan, ketersediaan hunian terjangkau, Public Transportation yang handal dan terkoneksi, pengelolaan banjir, penurunan muka tanah, penyediaan air minum yang layak serta masih banyak lainnya dan kami GP Ansor Jakarta Barat siap mengawal dan membantu sukseskan program-program Pemerintah Daerah Khusus Jakarta,” paparnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/12/338/3103617/pramono_anung-Moj3_large.jpeg
Pramono Janji Bakal Keliling Lokasi Blusukan hingga Benahi Masalah KJP-KJS Usai Dilantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103595/gubernur_jakarta-fi1e_large.jpg
Pramono Sebut Tim Transisi Bakal Selesaikan Belanja Masalah Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103582/pramono_anung-3sB8_large.jpg
Pramono Prioritaskan Jam Operasional Taman di Jakarta 24 Jam, Termasuk Peninggalan Anies
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103562/pramono-uwT9_large.jpg
Bukan Hanya Anies-Ahok, Jokowi Ternyata Dilibatkan di Tim Transisi Pram-Doel, Apa Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103557/gubernur_jakarta-sEVv_large.jpg
Kenapa Bang Doel Tak Hadiri Pesta Rakyat Kemenangan? Ini Kata Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/338/3103209/pilkada_jakarta-oi03_large.jpg
Catat! 11 Program 100 Hari Pram-Doel, Prioritas Banjir hingga Kemacetan Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement