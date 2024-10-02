Ketua GP Ansor Jakbar Harap Pilkada Berlangsung Aman dan Damai

JAKARTA - GP Ansor Jakarta Barat (Jakbar) menginisiasi terwujudnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang teduh, aman serta membawa kesejahteraan untuk seluruh warga. Dalam hal ini ada sedikit catatan terkait pelaksanaan pesta demokrasi.

Servian Ramadhan, Ketua GP Ansor Jakarta Barat yang baru terpilih dalam Konferensi Cabang yang terselenggara di tanggal 22 September 2024 yang lalu langsung melakukan safari untuk berkoordinasi kepada stakeholder tingkat Kota Jakarta Barat, dimulai dengan KPU Kota Jakarta Barat, kedepan akan melanjutkan safari ke beberapa stakeholder tingkat Kota Jakarta Barat seperti Walikota, Bawaslu, Kapolres, Dandim dan Ormas lainnya.

“Jakarta merupakan minatur Indonesia, dimana semua suku dan beragam profesi berkumpul untuk mewujudkan mimpinya di Jakarta, jadi sudah sewajarnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta dapat terlaksana secara teduh dan menyejukkan,” kata Servian, Rabu (2/10/2024).

Menurutnya, dalam Pilkada warga menaruh harapan yang besar kepada para kontestan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta. Kemudian, untuk dapat mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global yang mampu mengangkat rangking Kota Jakarta dikancah internasional.

“Dan mampu memberikan kesejahteraan yang paripurna untuk warganya, dimana masih terdapat pekerjaan rumah yang besar kepada Gubernur terpilih periode 2024-2029 terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan, ketersediaan hunian terjangkau, Public Transportation yang handal dan terkoneksi, pengelolaan banjir, penurunan muka tanah, penyediaan air minum yang layak serta masih banyak lainnya dan kami GP Ansor Jakarta Barat siap mengawal dan membantu sukseskan program-program Pemerintah Daerah Khusus Jakarta,” paparnya.