Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Kembali Tangkap Pelaku Pembubaran Diskusi di Kemang

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |11:16 WIB
Polisi Kembali Tangkap Pelaku Pembubaran Diskusi di Kemang
Diskusi di Kemang dibubarkan oleh OTK (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap lagi satu pelaku pembubaran paksa diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air, di kawasan Kemang Jakarta, yang dihadiri oleh sejumlah narasumber seperti Refly Harun, Said Didu, hingga Din Syamsuddin.

"Pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 tim berhasil menangkap satu pelaku," ucap Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Rabu (2/10/2024). 

Pelaku berinisial MR alias RD berusia 28 tahun. Yang bersangkutan hingga kini masih diperiksa intensif. Maka dari itu, mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan itu belum berkata lebih jauh lagi terkait penangkapan tersebut.

"Selanjutnya pelaku dibawa ke kantor Subdit Jatanras untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut," katanya.

Diketahui, ada lima orang yang diamankan tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan. Dua di antaranya yakni FEK dan GW telah ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka dijerat dengan pasal pengrusakan dan penganiayaan dengan ancaman pidana penjara 2 tahun 6 bulan hingga 5 tahun 6 bulan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
 

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/338/3071634/tersangka_pembubaran_diskusi_di_kemang-vKoh_large.jpg
Jumlah Tersangka Pembubaran Diskusi di Kemang Bertambah, Kini Jadi Sembilan Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/338/3071345/ilustrasi_penangkapan-KP1W_large.jpeg
Polda Metro Kembali Tangkap 2 Pelaku Pembubaran Diskusi di Kemang, Total 5 Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/338/3070190/viral-b6Hf_large.jpg
Kasus Pembubaran Diskusi, Polisi Sebut Kelompok Preman Si Rambut Kuncir Bukan Bagian Pendemo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/338/3070172/polda_metro_merilis_perkembangan_kasus_pembubaran_diskusi_di_kemang-9inu_large.jpg
Kasus Pembubaran Diskusi di Kemang, 30 Anggota Polisi Diperiksa Propam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/338/3069999/pelaku_pembubaran_diskusi_di_kemang-IHxb_large.jpg
Ini Tampang Tersangka Baru Pembubaran Diskusi di Kemang Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/338/3069996/viral-AvJW_large.jpg
Sok Jago Bubarkan Diskusi dan Tendang Satpam, Anak Buah Si Rambut Kuncir Meringis saat Ditangkap di Tebet
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement