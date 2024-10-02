Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sok Jago Bubarkan Diskusi dan Tendang Satpam, Anak Buah Si Rambut Kuncir Meringis saat Ditangkap di Tebet

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |11:34 WIB
Sok Jago Bubarkan Diskusi dan Tendang Satpam, Anak Buah Si Rambut Kuncir Meringis saat Ditangkap di Tebet
Pelaku Pembubaran Diskusi di Kemang
A
A
A

JAKARTA – Polisi kembali menangkap lagi satu pelaku pembubaran paksa diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air, di kawasan Kemang Jakarta. Diskusi tersebut dihadiri oleh sejumlah narasumber seperti Refly Harun, Said Didu, hingga Din Syamsuddin.

"Pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 tim berhasil menangkap satu pelaku," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Rabu (2/10/2024).

Pelaku berinisial MR alias RD berusia 28 tahun. Namun yang bersangkutan hingga kini masih diperiksa intensif di Polda Metro Jaya akibat ulahnya tersebut. 

"Selanjutnya pelaku dibawa ke kantor Subdit Jatanras untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut," kata mantan Kapolres Jakarta Selatan tersebut.

Ade Ary mengungkapkan bahwa pelaku berinisial MR alias RD ditangkap Tim Opsnal Unit 1 dan Unit 2 Subdit Umum Jatanras di tempat persembunyiannya di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan. 

“Peran pelaku adalah menendang salah satu satpam dan mencoba memukul,” tutup Ade Ary. 

 

Halaman:
1 2
      
