INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Tampang Tersangka Baru Pembubaran Diskusi di Kemang Jaksel

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |11:37 WIB
Ini Tampang Tersangka Baru Pembubaran Diskusi di Kemang Jaksel
Pelaku pembubaran diskusi di Kemang (Foto: dok polisi)
JAKARTA - Polisi kembali menangkap satu pelaku lain terkait kasus pembubaran diskusi kebangsaan di Hotel Kemang, Jakarta Selatan. Saat ini sudah ada tiga orang yang ditetapkan tersangka.

Dari foto yang diterima Rabu (2/10/2024), terlihat pelaku MR alias RD menggunakan kaus. Terlihat juga ada tato pada bagian lehernya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengungkap peran dari tersangka ini. “Perannya menendang salah satu satpam dan mencoba memukul,” jelas dia. 

Mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan itu menambahkan bahwa saat ini pelaku sudah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukannya pendalaman.

Sebelumnya, polisi menangkap lagi satu pelaku pembubaran paksa diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air, di kawasan Kemang Jakarta, yang dihadiri oleh sejumlah narasumber seperti Refly Harun, Said Didu, hingga Din Syamsuddin.

"Pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 tim berhasil menangkap satu pelaku," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Rabu (2/10/2024). 

Pelaku berinisial MR alias RD berusia 28 tahun. Yang bersangkutan hingga kini masih diperiksa intensif. 
 

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
