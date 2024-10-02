Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bang Doel Bilang Jalan Permukiman Padat Rawan Kebakaran Bakal Diperlebar Buat Penyelamatan 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |15:22 WIB
Rano Karno menyambangi Manggarai dan bicara soal permukiman padat rawan kebakaran (Foto : MNC Media)
JAKARTA - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta nomor urut 3, Rano Karno alias Bang Doel bakal memperlebar akses jalan untuk penyelamatan dan pemadaman sebagai salah satu pencegahan kebakaran di permukiman padat Jakarta. Hal itu disampaikan usai blusukan dan menyapa warga di Gang Langgar Radio Dalam, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu (2/10/2024).

"Pertanyaan kita, apakah kita mau seperti itu terus? Artinya, kan harus kita ubah, minimal jalan harus kita perbesar, kalau terjadi accident kebakaran bisa rescue (penyelematan -red)," kata Bang Doel.

Bang Doel juga akan mensosialisasikan ke masyarakat terkait pencegahan kebakaran di permukiman padat. Ia mencontohkan kejadian kebakaran di Manggarai, Jakarta Selatan yang terkendala akses jalan sempit.

"Kita memerlukan sosialisasi, kejadian Manggarai. Saya tidak jauh tinggal dari situ, dan dari dulu Manggarai seperti itu, artinya kebakaran di Manggarai bukan hanya sekali, tapi berkali-kali, kita lihat infrastruktur jalan sempit, enggak mungkin pemadam bisa masuk," ujarnya.

Sebelumnya, sebanyak 3 ribu warga terdampak kebakaran kawasan padat penduduk di Jalan DR Saharjo I, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa 13 Agustus 2024, dini hari. Ribuan warga itu terdiri dari 1.000 Kepala Keluarga (KK).

"Kurang lebih ada sekitar 1.000 KK dan 2.500 sampai 3.000 jiwa yang terdampak," ujar Camat Tebet, Dyan Airlangga di lokasi.

 

