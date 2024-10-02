Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Update Kebakaran Lapak di Kalideres, 20 Unit dan 100 Personil Pemadam Dikerahkan!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |16:05 WIB
Update Kebakaran Lapak di Kalideres, 20 Unit dan 100 Personil Pemadam Dikerahkan!
Kebakaran lapak Kalideres (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Petugas masih melakukan pemadaman terhadap bangunan lapak yang terbakar di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, yang terbakar siang tadi.

Command Center Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI menyebutkan, sebanyak 20 unit dan 100 personil dikerahkan untuk memadamkan api tersebut.

“Pengerahan akhir 20 unit dan 100 personil,” kata Command Center Gulkarmat DKI Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Command Center menuturkan, peristiwa itu terjadi di Jalan Utan Jati, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Pihaknya menerima informasi sekira pukul 12.17 WIB.

Saat ini, situasi pemadaman masuk ke dalam proses pendinginan. Damkar kemudian melanjutkan proses pemadaman dengan menyisir sisa titik api untuk mencegah penyalaan kembali.

“Waktu dilokalisir pukul 13.20 WIB, waktu pendinginan 13.40 WIB,” jelas dia.

Hingga saat ini, belum diketahui kronologi dan penyebab dari kebakaran hebat yang menghanguskan lapak tersebut. Termasuk ada atau tidaknya korban akibat insiden tersebut.
 

(Fakhrizal Fakhri )

      
Telusuri berita news lainnya
