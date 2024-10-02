Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Pembubaran Diskusi di Kemang, 30 Anggota Polisi Diperiksa Propam

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |17:45 WIB
Kasus Pembubaran Diskusi di Kemang, 30 Anggota Polisi Diperiksa Propam
Polda Metro merilis perkembangan kasus pembubaran diskusi di Kemang (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 30 anggota polisi diperiksa oleh Bidang Propam Polda Metro Jaya buntut adanya pembubaran paksa dan pengerusakan dalam sebuah acara diskusi di Hotel Grand Kemang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. 

"Terkait audit atau evaluasi internal perkembangan pemeriksaan oleh Bid Propam Polda Metro Jaya, sampai dengan saat ini ada 30 anggota Polri yang dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya kami sampaikan ada 11 ya, update menjadi 30," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi pada wartawan, Rabu (2/10/2024).

Menurutnya, jumlah tersebut bertambah seiring perkembangan pendalaman. Puluhan anggota polisi yang diperiksa itu terdiri dari anggota Polsek Mampang Prapatan, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya.

Selain anggota polisi, terdapat pula sejumlah masyarakat yang turut diperiksa. Para saksi yang diperiksa mulai dari menejemen hotel, pendemo, hingga pelaku perusakan atau yang kini menjadi tersangka itu.

"Warga masyarakat ada 6 yang dilakukan pemeriksaan oleh Propam, antara lain pelaku tindak pidana pada insiden itu, kemudian ada manajemen Hotel Grand Kemang dan sekuriti Grand Kemang," tuturnya.

Pemeriksaan pada puluhan anggota polisi dan sejumlah masyarakat itu, tambahnya, dilakukan untuk mendalami SOP pengamanan yang telah dilakukan.

"Untuk didalami tentang apa SOP yang sudah dilakukan, apa yang dilakukan oleh petugas pengamanan dari Polda, Polres Jakarta Selatan dan juga Polsek Mampang Prapatan," katanya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/338/3071634/tersangka_pembubaran_diskusi_di_kemang-vKoh_large.jpg
Jumlah Tersangka Pembubaran Diskusi di Kemang Bertambah, Kini Jadi Sembilan Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/338/3071345/ilustrasi_penangkapan-KP1W_large.jpeg
Polda Metro Kembali Tangkap 2 Pelaku Pembubaran Diskusi di Kemang, Total 5 Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/338/3070190/viral-b6Hf_large.jpg
Kasus Pembubaran Diskusi, Polisi Sebut Kelompok Preman Si Rambut Kuncir Bukan Bagian Pendemo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/338/3069999/pelaku_pembubaran_diskusi_di_kemang-IHxb_large.jpg
Ini Tampang Tersangka Baru Pembubaran Diskusi di Kemang Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/338/3069996/viral-AvJW_large.jpg
Sok Jago Bubarkan Diskusi dan Tendang Satpam, Anak Buah Si Rambut Kuncir Meringis saat Ditangkap di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/338/3069993/kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_pol_ade_ary_syam_indradi-kayS_large.jpg
Tangkap Satu Pelaku Pembubaran Diskusi, Polisi: Dia Tendang Satpam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement