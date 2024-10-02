Ibu-ibu Curhat ke RK, Minta Dibuatkan Ruang Terbuka untuk Anak-Anak Main

JAKARTA - Calon gubernur (cagub) Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK) mengaku banyak menerima curhatan ibu-ibu, yang meminta agar dibuatkan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai tempat bermain anak.

"Ibu-ibu mintanya sama, pengen ada ruang terbuka buat anak-anaknya," kata RK di Taman Ayodia, Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2024).

Untuk itu, RK bersama Suswono berkomitmen untuk menambah ruang terbuka, dengan mencontoh program Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur Jakarta.

"Nah, jadi pasangan RIDO sudah pasti, seperti track record saya, akan memperbanyak ruang terbuka publik," katanya.